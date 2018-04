F1, GP Bahrein 2018: risultati e classifica prove libere 3. Kimi Raikkonen davanti a tutti, Vettel quinto. Risalgono le Red Bull, imprecise le Mercedes

Continua il fine settimana perfetto del Gran Premio del Bahrein per Kimi Raikkonen. Dopo il miglior tempo nella FP2 di ieri, infatti, il finlandese della Ferrari ha stampato il miglior crono anche nella FP3 disputata nel primo pomeriggio con 1:29.868. Una prestazione quasi simile a quanto visto ieri ma, quello che stupisce, sono i distacchi rifilati a tutti.

Le due Red Bull di Max Verstappen e Daniel Ricciardo (seconde e terze) accusano oltre mezzo secondo di divario, mentre Lewis Hamilton, quarto, e Sebastian Vettel, quinto, passano gli otto decimi. Sesta posizione per Valtteri Bottas con la seconda Mercedes di poco sotto il secondo. Si avvicinano ai top team le due Renault con Nico Hulkenberg e Carlos Sainz a 1.2 e 1.3 secondi di distacco, mentre le Toro Rosso di Pierre Gasly e Brendon Hartley stringono in un sandwich Fernando Alonso. Alle ore 17.00 sarà la volta delle qualifiche, quanto mai importanti, con il campione del mondo in carica che sarà gravato di cinque posizioni di penalità.

CLASSIFICA TEMPI FP3 GP BAHREIN 2018

Pos. N. Pilota Team Distacco Tempo Giri 1 07 K. Raikkonen (S) Ferrari 1’29″868 14 2 33 M. Verstappen (S) Red Bull +00″525 1’30″393 8 3 03 D. Ricciardo (S) Red Bull +00″584 1’30″452 8 4 44 L. Hamilton (S) Mercedes +00″823 1’30″691 11 5 05 S. Vettel (S) Ferrari +00″851 1’30″719 8 6 77 V. Bottas (S) Mercedes +00″913 1’30″781 9 7 27 N. Hulkenberg (S) Renault +01″276 1’31″144 11 8 55 C. Sainz (S) Renault +01″332 1’31″200 12 9 10 P. Gasly (S) Toro Rosso +01″570 1’31″438 15 10 14 F. Alonso (S) McLaren +01″577 1’31″445 11 11 28 B. Hartley (S) Toro Rosso +01″592 1’31″460 15 12 08 R. Grosjean (S) Haas +01″645 1’31″513 11 13 31 E. Ocon (S) Force India +01″686 1’31″554 14 14 11 S. Perez (S) Force India +01″696 1’31″564 11 15 20 K. Magnussen (S) Haas +01″869 1’31″737 12 16 9 M. Ericsson (B) Sauber +01″991 1’31″859 12 17 2 S. Vandoorne (S) McLaren +01″992 1’31″860 12 18 16 C. Leclerc (S) Sauber +02″179 1’32″047 16 19 35 S. Sirotkin (S) Williams +02″595 1’32″463 9 20 18 L. Stroll (S) Williams +02″997 1’32″865 10

