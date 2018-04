F1, GP Bahrein 2018: prove libere (venerdì 6 aprile). Programma, orari e tv

Domani (venerdì 6 aprile) si comincia. Sul circuito di Sakhir le monoposto del Mondiale 2018 di F1 torneranno in pista per i primi due turni di prove libere del 2° round stagionale. C’è grande attesa sul possibile duello tra Mercedes e Ferrari e sull’eventuale inserimento di Red Bull. Il tracciato richiede molto ai freni ed alle gomme e sarà interessante verificare come le vetture sapranno gestire queste criticità. L’anno scorso fu il Cavallino Rampante a trionfare. Vedremo in questo round come andrà a finire.

Di seguito il programma delle prove libere del venerdì che godrà della diretta in esclusiva di Sky Sport F1 oltre che della DIRETTA LIVE testuale di OASport per non farvi perdere neanche un istante del darsi in pista.

LA PROGRAMMAZIONE DI OASPORT

13.00-14.30 Prove libere 1 – DIRETTA LIVE testuale OASport

17.00-18.30 Prove libere 2 – DIRETTA LIVE testuale OASport

LA PROGRAMMAZIONE DI SKY SPORT

10.25: prove libere – F2

12.45: Paddock Live

13: Prove Libere 1

14.30: Paddock Live

16.45: Paddock Live

17.00: Prove Libere 2

18.30: Paddock Live

19.00: qualifiche – F2

19.45: conferenza stampa Team Principal

20.30: Paddock Live Show













