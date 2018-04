Real Madrid-Juventus in tv, ritorno quarti Champions League: su che canale vederla? L’orario e il palinsesto

Un 3-0 in casa che non ammette repliche. La Juventus vola al Santiago Bernabeu per sfidare il Real Madrid nel ritorno dei quarti di finale di Champions League: l’obiettivo è ovviamente quello di salvare l’onore e mettere in campo una prova d’orgoglio, visto che il passaggio del turno sembra ormai scappato via. Andiamo a scoprire il programma dell’incontro e su che canale vederla.

Ritorno quarti di finale Champions League

Mercoledì 11 aprile ore 20.45

Real Madrid-Juventus

Diretta TV su Premium Sport e (molto probabilmente, anche se non c’è ancora la certezza) su Canale 5













Foto: Carozza