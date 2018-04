F1, GP Bahrein 2018: Lewis Hamilton penalizzato di 5 posizioni in griglia di partenza. Sostituzione del cambio per il britannico

Non certo il miglior modo di iniziare il weekend per Lewis Hamilton, quello del secondo round del Mondiale 2018 di Formula Uno in Bahrein. Il campione del mondo in carica della Mercedes, quinto e quarto nel corso delle prove libere e in difficoltà nello sfruttamento degli pneumatici morbidi, sarà penalizzato di cinque posizioni in griglia di partenza.

Sulla monoposto del britannico si è resa necessaria la sostituzione del cambio e quindi per Lewis si prospetta una gara in salita, dovendo scontare questa penalità e tenendo conto anche della velocità dei suoi avversari. Di sicuro, la notizia non sarà dispiaciuta al clan Ferrari. Domani le qualifiche, ben che vada Hamilton scatterà dalla sesta piazza.













