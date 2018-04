F1, GP Bahrein 2018: la FIA convoca una riunione speciale con i team per discutere del tema sorpassi

L’ondata di polemiche ha fatto seguito al GP d’Australia di Melbourne ha portato la FIA a convocare una riunione con i team per domani in Bahrein, sede del secondo GP della stagione. Il tema è quello legato ai sorpassi. Piloti e scuderie, infatti, hanno sottolineato la difficoltà con le nuove monoposto di superare le vetture che precedono. La Federazione, quindi, nel meeting di domani, già previsto per parlare delle novità aerodinamiche del 2019, aprirà anche il dibattito legato a questo argomento.

Proprio le misure che la FIA vorrebbe introdurre potrebbero avere una diretta conseguenza anche sui sorpassi, e quindi sullo spettacolo, tanto invocato da tifosi, piloti e addetti ai lavori. La prima riguarderà l’ala anteriore, il cui disegno verrà modificato migliorando il flusso d’aria che arriva alla vettura che segue: in sostanza, chi starà davanti farà più fatica a scappare via perché chi starà dietro potrà rimanere in scia senza perdere carico. L’altra modifica che la Federazione vorrebbe introdurre riguarda invece l’ala posteriore, con un profilo più grande che andrebbe ad incrementare l’effetto del DRS.

Modifiche che verranno quindi discusse domani, dal momento che per poter essere applicate nel 2019 dovranno essere approvate entro il 30 aprile, e legate, come detto, anche al tema di sorpassi. Nell’immediato, intanto, la zona di DRS in Bahrein lungo il rettilineo dei box è stata estesa di 100 metri.













