F1, GP Bahrein 2018 – Kimi Raikkonen: “Voglio andar forte la domenica. Il nuovo format nel 2021? Mi interessa poco”

Nella conferenza stampa di presentazione del GP del Bahrein 2018, secondo appuntamento del Mondiale di F1, Kimi Raikkonen ha espresso il proprio pensiero a riguardo dei temi del momento, non perdendosi in chiacchiere come è solito fare.

Il finlandese ha analizzato quanto è accaduto in Australia: “E’ stato un weekend lineare, avremmo potuto fare di più. Ma ogni volta è lo stesso, c’è sempre qualcosa su cui migliorare. Ovviamente abbiamo avuto un periodo di tempo limitato per provare la macchina a Barcellona, ma nel complesso siamo stati soddisfatti per quanto si è ottenuto. Non ho molto di cui lamentarmi e abbiamo portato a casa un bel bottino di punti. La vettura è stata veloce nonostante qualche contrattempo nel corso dei prove invernali”.

Sul gap evidenziato tra Mercedes e Ferrari nelle qualifiche australiane e se questo possa replicarsi a Sakhir, Kimi non si è sbilanciato più di tanto ma ha sottolineato: “Non lo so se il distacco con Mercedes sarà lo stesso. Ci sono tanti fattori che possono cambiare e faremo del nostro meglio per massimizzare la prestazione. La cosa più importante è andare forte la domenica. Sarei disposto a prendere 7 o 8 decimi in qualifica se in gara vinciamo“.

Sul nuovo format proposto da Liberty Media, in vista del 2021, il finnico non ha manifestato grande interesse: “Le decisioni spettano a loro. Io non so cosa stiano facendo e non sono così interessato ad onor del vero. Sono molti anni che si parla di queste cose ma non credo che cambi molto”.













