F1, GP Bahrein 2018: I BOLIDI ROSSI del deserto! Prima fila Ferrari, pole position di Sebastian Vettel davanti a Kimi Raikkonen!

Sebastian Vettel centra la pole position numero 51 in carriera grazie ad un ultimo giro veramente perfetto nel quale è andato ad abbattere il muro dell’1:28 sul tracciato di Sakhir. Il tedesco della Ferrari, infatti, ferma le lancette su uno strepitoso 1:27.958 andando a superare il compagno di scuderia Kimi Raikkonen, proprio in extremis, per appena 143 millesimi.

Una prima fila tutta rossa, dunque, domani nel Gran Premio del Bahrein di Formula Uno 2018, con le Mercedes relegate in seconda. Valtteri Bottas, infatti, si ferma a 23 millesimi dal connazionale, mentre un Lewis Hamilton sempre in lotta con la propria W09, si accontenta del quarto posto e, con le cinque posizioni di penalità che dovrà scontare per la sostituzione del cambio, domani prenderà il via solamente dalla nona casella in griglia. Quinto Daniel Ricciardo (Red Bull) a 440 millesimi, mentre è ottimo sesto il francese Pierre Gasly (Toro Rosso) con 1.371 secondi di distacco. Completano la top ten il danese Kevin Magnussen (Haas) a 1.400, il tedesco Nico Hulkenberg (Renault) ottavo, il francese Esteban Ocon (Force India) nono a 1.916 e lo spagnolo Carlos Sainz (Renault) decimo a due secondi. Solamente quindicesimo Max Verstappen (Red Bull) che è andato a sbattere con la sua vettura nel corso del Q1.

LE QUALIFICHE

Q1 – Il miglior tempo lo fissa, non a sorpresa, Kimi Raikkonen in 1:28.951 (SuperSoft), distanziando Sebastian Vettel di 109 millesimi e Valtteri Bottas di 324. La grande notizia, tuttavia, è l’incidente di Max Verstappen che perde il controllo della sua Red Bull in uscita di curva 2 andando a fermare la sua corsa sulle barriere, concludendo anzitempo le sue qualifiche. Errore davvero pesante per il giovante talento olandese che, incredibile a dirsi, era in quarta posizione, per cui non aveva certo bisogno di forzare ulteriormente o correre rischi. Quindicesimo posto finale per lui. Quinta piazza, invece, per Lewis Hamilton a 445 millesimi davanti a Daniel Ricciardo. Subiscono il taglio, invece, il francese Romain Grosjean (Haas) nonostante abbia fatto segnare lo stesso tempo di Fernando Alonso (McLaren) che dunque si salva in extremis, lo svedese Marcus Ericsson (Alfa Romeo-Sauber), il russo Sergey Sirotkin (Williams), il monegasco Charles Leclerc (Alfa Romeo-Sauber) ed il canadese Lance Stroll (Williams) che conclude in ultima posizione.

Q2 – Sebastian Vettel centra il nuovo record in 1:28.341 (SuperSoft) ma impressiona il secondo tempo di Lewis Hamilton che, con le Soft, si ferma ad appena 117 millesimi. L’inglese, che dovrà scontare cinque posizioni in griglia, sceglie di qualificarsi con la gomma “gialla” (ed evidentemente sfruttando la mappatura al massimo per non correre rischi) per avere una strategia più offensiva domani in gara. Terza prestazione per Kimi Raikkonen a poco meno di due decimi, davanti a Daniel Ricciardo e Valtteri Bottas che hanno oltre mezzo secondo da Vettel. Subiscono il taglio il neozelandese Brendon Hartley (Toro Rosso) il messicano Sergio Perez (Force India), le due McLaren e, ovviamente, Max Verstappen che non ha potuto disputare la Q2. Ottima nona posizione per il francese Pierre Gasly (Toro Rosso) che porta, e non era certo facile da preventivare, la scuderia di Faenza al Q3.

Q3 – I 12 minuti che decidono le prime 10 posizioni vedono un primo tentativo con Kimi Raikkonen in 1:28.101 davanti a Sebastian Vettel distante 95 millesimi, nonostante una notevole uscita di pista in concomitanza con l’ultima curva, mentre Lewis Hamilton si ferma a 119 e Valtteri Bottas a 215. Daniel Ricciardo è in scia, a tre decimi esatti. Il secondo tentativo, quello decisivo, vede un giro superlativo di Sebastian Vettel che abbatte il muro dell’1:28 e centra un eccezionale 1:27.958 (SuperSoft) lasciando il compagno di scuderia a 143 millesimi, mentre il disperato tentativo di Bottas si ferma a 23 dal connazionale. Solamente quarto Hamilton che, dunque, domani scatterà dalla nona casella della griglia.

