F1, GP Bahrein 2018: analisi qualifiche. Ferrari, una prima fila da capitalizzare in gara. Decisiva la gestione delle gomme

Un sabato praticamente perfetto per la Ferrari quello del Gran Premio del Bahrein 2018 di Formula Uno. Non solo perchè in qualifica è arrivata la doppietta Sebastian Vettel – Kimi Raikkonen ma, anche, per tante altre ottime notizie che si sono materializzate. La conferma che la SF71H è una vettura performante e pronta a vincere in tutti i circuiti, la nona posizione di domani in griglia per Lewis Hamilton e, per finire, la quindicesima di Max Verstappen per una partenza, quindi, molto più tranquilla nelle prime file.

Al momento non si poteva chiedere di più alla scuderia di Maranello. Crescita costante lungo il corso del fine settimana, prima fila monopolizzata in vista della gara e la consapevolezza di poter concretamente puntare alla doppietta. La SF71H, come detto, ha risposto nel migliore dei modi sul tracciato di Sakhir, sia sul giro secco che in ottica gara. Domani, dunque, Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen non dovranno assolutamente rovinare quanto costruito. Sin dalla partenza, spesso tallone d’Achille nella passata stagione. Se, quindi, riusciranno a prendere curva 1 mantenendo le posizioni, avranno già gran parte del GP in tasca. Il resto lo farà la gestione delle gomme. Si annuncia una corsa con due pit stop, ma la chance di forzare e effettuarne solo uno è possibile. Molto dipenderà da quello che faranno gli avversari, ma la Ferrari sa che ha una enorme chance in arrivo.

La Mercedes, invece, spera che domani il GP non sia lineare. Valtteri Bottas parte in terza posizione e proverà sin dai primi metri a frapporsi tra le due Ferrari, ma la grossa incognita sarà rappresentata da Lewis Hamilton. Il campione del mondo, infatti, prenderà il via con le gomme soft, a differenza di tutti gli altri, provando due cose: allungare il primo stint e, senza dubbio, fermarsi ai box solo una volta. Due tentativi necessari, dato che partirà nono e che, se azzeccati, potrebbero rimetterlo in corsa, in un fine settimana nel quale la W09 non è mai apparsa ai livelli della Ferrari.

Chi, invece, è pronto per essere il terzo incomodo è Daniel Ricciardo con la Red Bull. L’australiano scatterà dalla quarta posizione e cercherà l’attacco al podio, con una RB14 che, sul passo gara, non ha niente da invidiare a nessuno. Il suo compagno di scuderia, Max Verstappen, ha rovinato tutto andando a sbattere nel Q1, per cui partirà nella pancia del gruppo. Per l’olandese sarà necessaria una rimonta notevole per cancellare questo difficile inizio di stagione.

La sorpresa di giornata è senza dubbio il sesto posto (quindi quinto in griglia) di Pierre Gasly. Il francese della Toro Rosso, infatti, ha piazzato un giro eccezionale che lo ha issato nelle posizioni che contano. Ancora una buona notizia per la scuderia di Faenza che, dall’altro lato, ha il neozelandese Brandon Hartley che partirà undicesimo. La terribile stagione 2017 sembra un lontano ricordo. Sabato agrodolce per la Haas con il danese Kevin Magnussen settimo, mentre il francese Romain Grosjean si è fermato già nel Q1. La vettura americana, tuttavia, conferma di esserci e, se non faranno ulteriori errori ai box, potrà portare a casa punti importanti.

Boccata d’ossigeno per la Force India dopo tanti bocconi amari. Il francese Esteban Ocon scatterà dalla ottava casella della griglia, mentre il messicano Sergio Perez sarà dodicesimo. Dopo un avvio di campionato complicato è finalmente arrivata una giornata ricca di sorrisi. Prestazione ancora una volta solida per la Renault, con il tedesco Nico Hulkenberg nel Q3 mentre lo spagnolo Carlos Sainz domani prederà il via in decima posizione. La scuderia francese punta decisa a divenire la quarta forza del lotto e le potenzialità ci sono. Passo indietro, invece, per la McLaren con Fernando Alonso e il belga Stoffel Vandoorne eliminati in Q2, mentre non stupiscono le eliminazioni nel Q1 di Williams e Alfa Romeo-Sauber.

