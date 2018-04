Lewis Hamilton, GP Bahrein 2018: “Le Ferrari sono più forti, sarà difficile entrare in top 5”

Lewis Hamilton ha avuto delle difficoltà importanti durante le qualifiche del GP del Bahrain, seconda prova del Mondiale F1. Il britannico della Mercedes non è mai riuscito a trovare il giusto feeling con la sua vettura e con la pista, chiudendo con un deludente quarto posto ben lontano dai suoi abituali standard esibiti durante il time-attack.

Il Campione del Mondo scatterà in nona posizione a causa della penalizzazione inflitta per la sostituzione del cambio e dunque è chiamato a una gara di rimonta, provando a sfruttare una strategia un po’ più aggressiva rispetto ai rivali. Queste le dichiarazioni che Lewis Hamilton ha rilasciato a Sky Sport al termine delle qualifiche: “Non abbiamo avuti problemi di bilanciamento. Le Ferrari sono state semplicemente più forti in tutto il weekend. Domani sarà difficile raggiungere le prime cinque posizioni ma quello è l’obiettivo, cercherò di conquistare il maggior numero di punti possibile. E’ vero che c’è una zona DRS più lunga ma non è comunque facile sorpassare“.













FOTOCATTAGNI