F1, Gara GP Azerbaijan 2018: su che canale vederla in tv? Il palinsesto completo su Sky e TV8. Diretta, differita e repliche

Domenica 29 aprile andrà in scena a Baku (Azerbaijan) la quarta tappa del Mondiale 2018 di Formula Uno. Sul circuito cittadino più veloce del mondo si preannuncia una gara molto equilibrata. Sei vetture in lizza per la vittoria, tenendo conto di possibili strategie diversificate e dell’intervento della Safety Car, quasi una certezza su questo circuito.

La Rossa sarà lì come sempre per vincere: sia Sebastian Vettel che Kimi Raikkonen hanno chance. Tuttavia, l’equilibrio in questa gara regnerà sovrano. Lewis Hamilton vorrà centrare la prima vittoria stagionale su un circuito nel quale non ha mai vinto e mettere sotto pressione Vettel. E poi la coppia Red Bull formata da Daniel Ricciardo e Max Verstappen, molto performante per la gara come ha evidenziato il turno di venerdì.

Di seguito il programma dettagliato e tutti gli orari del GP di Azerbaijan 2018, quarta tappa del Mondiale di Formula Uno. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1, in differita tv su TV8, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. Gli orari sono italiani (a Baku sono un’ora avanti rispetto a noi).

DOMENICA 29 APRILE:

14.10 Gara

GP Azerbaijan 2018: quando si corre la gara domenica 29 aprile?

Il GP di Azerbaijan 2018 sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F. Garantita anche la diretta streaming su Sky Go.

Il GP di Azerbaijan sarà fruibile anche in differita tv, gratis e in chiaro, su TV8 (tasto 8 del telecomando): la gara alle ore 21.00 di domenica.

DIRETTA LIVE scritta integrale su OASport per seguire in tempo reale, minuto per minuto, tutto quello che succederà a Baku.

Sono previste anche delle repliche su Sky Sport F1, secondo il seguente palinsesto:

Domenica 29 aprile

Repliche gara: ore 17.00; ore 20.30; ore 23.00 poi il rullo notturno













