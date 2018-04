Europa League 2018: i risultati dell’andata dei quarti di finale. Poker della Lazio e dell’Arsenal, vincono il Lipsia e l’Atletico Madrid

Andati in archivio gli incontri dell’andata dei quarti di finale di Europa League e match in cui i gol non sono certo mancati.

Partiamo dallo Stadio Olimpico di Roma dove la Lazio di Simone Inzaghi conferma la grande confidenza con il gol superando 4-2 il Salisburgo in una partita molto ben giocata, soprattutto nella ripresa. Lulic porta in vantaggio i biancocelesti poi Berisha pareggia il conto su un calcio di rigore che definire discutibile è poco. Nei secondi 45′ Parolo, al termine di una grande azione, realizza una rete col tacco ricordando Roberto Bettega. Olimpico gelato però, poco dopo, dalla marcatura del neo entrato Minamino che, sfruttando un rimpallo favorevole, supera Strakosha. La Lazio non demorde e nel giro di 6 minuti realizza due gol. Il tris di Felipe Anderson è una primizia: percussione centrale di 40 metri, saltati tre uomini e marcatura sublime. E il poker lo serve Ciro Immobile sempre più capocannoniere di questa squadra.

Giostra del gol anche all’Emirates Stadium di Londra dove l’Arsenal di Wenger supera 4-1 il Cska Mosca. Le due doppiette di Ramsey e Lacazette rendono ininfluente la realizzazione di Golovin. Vincono anche il Lipsia e l’Atletico Madrid, confermando il predominio del fattore campo. I tedeschi, giustizieri del Napoli, superano il Marsiglia 1-0 con gol di Werner mentre i Colchoneros di Diego Simeone si sono imposti 2-0 contro lo Sporting Lisbona grazie alle marcature di Koke e Griezmann.

I RISULTATI DEI QUARTI DI FINALE DI EUROPA LEAGUE – MATCH D’ANDATA

Team 1 Agg. Team 2 1st leg 2nd leg RB Leipzig 1–0 12 Apr Arsenal 4–1 12 Apr Atlético Madrid 2–0 12 Apr Lazio 4–2 12 Apr













