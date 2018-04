Curling, Mondiali 2018: l’Italia travolge la Cina per 11-5 e resta in corsa per i playoff. La Norvegia supera la Svezia e la raggiunge al comando

Arriva una vittoria fondamentale per l’Italia ai Mondiali di curling maschile, in corso di svolgimento a Las Vegas (Stati Uniti). La squadra azzurra formata da Amos Mosaner, Joel Retornaz, Andrea Pilzer e Daniele Ferrazza ha sconfitto nettamente la Cina di Zou Dejia per 11-5 e tiene quindi vivo il sogno dei play-off.

Gli azzurri hanno iniziato subito al meglio la partita, sfruttano bene l’hammer e aprendo con due punti, poi hanno rubato la seconda mano, andando ancora a segno. Arriva poi una realizzazione per parte nei successivi due end, mentre nel quinto i cinesi provano a reagire e mettono a segno due punti. Si va così all’intervallo sul punteggio di 4-3 per l’Italia. Nella ripresa il nostro quartetto sceglie di fare mano nulla e realizza poi due punti, a cui rispondono con altrettanti gli avversari. Situazione quindi ancora incerta, ma nel nono end arriva il capolavoro degli azzurri. Mosaner con un ultimo tiro stratosferico riesce a fare una doppia bocciata, eliminando le due pietre cinesi e lasciando ben cinque stone italiane a punto. Questo sarà il colpo del definitivo k.o., con i cinesi che sono così costretti a concedere il gioco.

Nelle altre sfide in programma, la Norvegia vince il derby scandinavo con la Svezia per 5-3 e la raggiunge al comando. Una partita molto equilibrata per due terzi, ma nel finale è uscita la maggiore brillantezza dei norvegesi, che hanno rubato la mano sia nell’ottavo che nel decimo end, trovando così i punti decisivi per la vittoria. Al terzo posto in classifica troviamo invece appaiate Canada e Scozia, che hanno sconfitto rispettivamente il Giappone per 9-2 e l’Olanda per 8-3. In chiave play-off da sottolineare anche la vittoria della Svizzera, che batte 12-11 la Corea del Sud e la supera nella graduatoria.

RISULTATI 10ma SESSIONE

Cina-Norvegia 5-6

USA-Svezia 2-7

Scozia-Olanda 8-3

Canada-Giappone 9-2

RISULTATI 11ma SESSIONE

Svizzera-Corea del Sud 12-11

Cina-Italia 5-11

Svezia-Norvegia 3-5

Germania-Russia 6-8

CLASSIFICA

Partite Vittorie Sconfitte 1 Norvegia 7 6 1 1 Svezia 7 6 1 3 Canada 6 5 1 3 Scozia 6 5 1 5 Russia 6 4 2 6 Svizzera 6 3 3 7 Cina 7 3 4 7 Corea del Sud 7 3 4 9 Italia 6 2 4 10 Giappone 7 2 5 11 Olanda 6 1 5 11 USA 6 1 5 13 Germania 7 1 6

Foto: WCF / Richard Gray