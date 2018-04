Curling, Mondiali 2018: l’Italia inizia con una sconfitta. La Norvegia rimonta e passa 10-4

Inizia con una sconfitta il Mondiale di Las Vegas per l’Italia del curling. Joel Retornaz, Amos Mosaner, Daniele Ferrazza, Andrea Pilzer e Fabio Ribotta (non è sceso in campo) sono stati sconfitti per 10-4 dalla Norvegia. Non era un inizio facile, contro una rivale diretta per un posto tra le prime sei, valido per i playoff, ma gli azzurri hanno lasciato il ghiaccio con tanto rammarico. Dopo il 2-0 scandinavo nel secondo end, infatti, l’Italia aveva saputo rimontare fino al 4-2, arrivato grazie a un parziale di 3-0 nel quinto end. Qui, però, si è spenta la luce, i norvegesi sono saliti di livelli e hanno inanellato un parziale di 8 punti a 0 (3-0, 1-0, 4-0 i parziali) chiudendo il match all’ottavo end.

In testa alla classifica c’è la Svezia, una delle tre squadre ad aver disputato due partite. I gialloblu hanno prima battuto la Germania per 6-5 prevalendo all’ultima stone, poi hanno dominato contro la Svizzera per 7-3. La sorpresa, però, è arrivata dal Canada, che ha chiuso la prima giornata con una vittoria e una sconfitta. Il match con la Russia è stato complicato, ma risolto nel finale per il 7-6 che ha premiato i nordamericani; ancora più difficile è stato invece il confronto con la Scozia, che ha beffato il Canada mettendo a segno due punti al decimo end per l’8-7 finale.

Negli altri incontri hanno iniziato con una vittoria gli Stati Uniti campioni olimpici in carica (ma presenti qui con una formazione diversa), 6-5, in rimonta e all’ultima stone contro il Giappone. Ha vinto con lo stesso punteggio e sempre all’ultimo tiro la Cina, battendo la Svizzera, fanalino di coda della classifica. Successo, infine, anche per la Corea del Sud, 7-4 sull’Olanda, con un parziale di 4-0 tra ottavo e decimo end.

I risultati della prima giornata dei Mondiali di curling

Sessione 1

Svezia – Germania 6-5

Olanda – Corea del Sud 4-7

Cina – Svizzera 6-5

Russia – Canada 6-7

Sessione 2

Norvegia – Italia 10-4

Stati Uniti – Giappone 6-5

Canada – Scozia 7-8

Svezia – Svizzera 7-3

La classifica

1. Svezia 2-0

2. Cina 1-0

2. Corea del Sud 1-0

2. Norvegia 1-0

2. Scozia 1-0

2. Stati Uniti 1-0

7. Canada 1-1

8. Germania 0-1

8. Italia 0-1

8. Giappone 0-1

8. Olanda 0-1

8. Russia 0-1

13. Svizzera 0-2













Foto: WCF / Richard Gray