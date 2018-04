Curling maschile, Mondiali 2018: Norvegia e Corea del Sud a valanga, Russia e Olanda vincenti

A Las Vegas (USA) si è disputata la terza sessione di partite valide per i Mondiali 2018 di curling maschile. L’Italia ha osservato un turno di riposo dopo aver perso nella notte contro la Norvegia. Proprio gli scandinavi si confermano al comando (8-2 rifilato alla Germania che si è arresa dopo il settimo end) insieme alla Corea del Sud (micidiale 9-2 sul Giappone dopo sette end, quarta e quinta frazione chiuse per 3-0) e la Svezia (turno di riposo). L’Olanda ha battuto gli USA (6-4, gli orange hanno vinto gli ultimi tre end per 1-0, i padroni di casa non schierano la formazione che ha vinto le Olimpiadi) mentre la Russia si è imposta sulla Cina all’extra-end (7-6, gli asiatici avevano recuperato firmando due punti nella decima mano).

RISULTATI TERZA GIORNATA:

Russia-Cina 7-6

Norvegia-Germania 8-2

Giappone-Corea del Sud 2-9

USA-Olanda 4-6

CLASSIFICA:

Corea del Sud 2 vittorie (2 partite giocate)

Norvegia 2 vittorie (2)

Svezia 2 vittorie (2)

Scozia 1 vittoria (1)

Canada 1 vittoria (2)

Cina 1 vittoria (2)

Paesi Bassi 1 vittoria (2)

Russia 1 vittoria (2)

USA 1 vittoria (2)

Italia 0 vittorie (1)

Germania 0 vittorie (2)

Giappone 0 vittorie (2)

Svizzera 0 vittorie (2)















(foto WCF)