Curling, Mondiali 2018: l’Italia batte il Giappone e insegue i playoff. Svezia, Canada e Scozia al comando

L’Italia è pienamente in corsa per l’accesso ai playoff dei Mondiali 2018 di curling maschile in corso di svolgimento a Las Vegas (USA). Gli azzurri hanno sconfitto il Giappone per 10-6 ottenendo la terza vittoria nel torneo e ora occupano l’ottava posizione in classifica, distaccati di due successi dalla Svizzera (7-6 alla Russia e rocambolesca vittoria all’extra-end con la Norvegia): la sesta piazza, che permette di disputare i playoff, può essere un concreto obiettivo quando mancano quattro partite al termine del round robin.

Amos Mosaner, Joel Retornaz, Andrea Pilzer e Daniele Ferrazza si sono imposti sulla formazione nipponica al termine dell’ottavo end: dopo aver firmato 4 punti in apertura, gli azzurri volavano sul 7-2 al termine della terza frazione e a quel punto controllavano agevolmente la situazione rispondendo colpo su colpo a Iwai e compagni (gli asiatici segnano due punti nella quarta mano, il nostro quartetto replica con un punto nel quinto, ne subiamo uno nel sesto ma ne facciamo due nel settimo).

Svezia (doppio turno di riposo), Canada (agevole successo sull’Olanda), Scozia (9-2 al Giappone) formano il terzetto di testa. Di seguito tutti i risultati delle partite della notte e la nuova classifica.

RISULTATI TREDICESIMA GIORNATA:

USA-Germania 8-5

Svizzera-Russia 7-6

Giappone-Italia 6-10

Paesi Bassi-Cina 6-5

RISULTATI QUATTORDICESIMA GIORNATA:

Paesi Bassi-Canada 5-8

Scozia-Giappone 9-2

Germania-Corea del Sud 6-10

Norvegia-Svizzera 6-8

CLASSIFICA:

Canada 7 vittorie (8 partite giocate)

Scozia 7 vittorie (8)

Svezia 7 vittorie (8)

Norvegia 6 vittorie (9)

Russia 5 vittorie (8)

Svizzera 5 vittorie (8)

Corea del Sud 4 vittorie (9)

Italia 3 vittorie (8)

Cina 3 vittorie (8)

Paesi Bassi 2 vittorie (8)

USA 2 vittorie (8)

Giappone 2 vittorie (9)

Germania 1 vittoria (9)













(foto WCF)