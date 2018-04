Curling maschile, Mondiali 2018: prima vittoria dell’Italia contro la Russia. Svezia in vetta alla graduatoria del round robin

Una sconfitta ed una vittoria il bilancio dell’Italia ai Mondiali 2018 di curling maschile a Las Vegas (Stati Uniti) nella quarta e quinta sessione disputata nella notte italiana. Gli azzurri guidati dal direttore tecnico Marco Mariani e dall’allenatore Soren Gran sono stati sconfitti dalla più quotata Scozia, tra le favorite per le medaglia e vincitrice all’esordio contro il Canada, 6-4 e si sono poi riscattati contro la Russia centrando il primo successo (9-6) nella rassegna iridata.

La formazione tricolore, sul ghiaccio con Joel Retornaz (skip), Amos Mosaner (fourth), Daniele Ferrazza (lead) e Andrea Pilzer (second), ha messo in luce determinazione e tanta voglia di lottare in entrambi i match in cui è stata protagonista. Contro gli scozzesi il confronto è stato decisamente equilibrato: due mano iniziali nulle ed il Bel Paese capace di pareggiare il conto nel settimo end sul 3-3. Poi la compagine guidata da Bruce Mouat ha fatto la differenza nell’ottava mano rifilando un secco 3-0 ai nostri portacolori, che di fatto ha messo in ghiaccio il confronto concluso sul 6-4. Il riscatto, come detto, è arrivato con la Russia ed anche in questo caso la partita è stata combattuta fino in fondo. Retornaz e compagni, rispondendo colpo su colpo, hanno pareggiato il vantaggio avversario dettato dal primo end e successivamente dal quarto parziale. Si è giunti nell’ultima mano sul 6-6 e gli italiani sono stati fantastici, aggiudicandosi il decimo end 3-0 e portandosi a casa un successo molto importante per il morale e nell’ottica play-off. Gli azzurri, infatti, sono in settima posizione, al momento, con una vittoria e due ko nei match disputati.

In vetta alla graduatoria di questo round robin, dopo la quinta giornata, la Svezia che ha avuto la meglio sulla Scozia nel big match dell’ultima sessione. 7-6 il punteggio in favore degli scandinavi che dunque conservano la loro imbattibilità nei quattro incontri sostenuti (tenendo conto anche della vittoria 5-2 contro l’Olanda). In seconda piazza Corea del Sud e Norvegia, immacolate anche loro ma con una partita in meno, uscite vittoriose nei confronti della quarta sessione contro gli Stati Uniti (7-5) ed il Giappone (8-4). Canada e Cina in quarta posizione, attualmente, con due successi ed una sconfitta.

I RISULTATI DELLA QUARTA SESSIONE

Corea del Sud – Stati Uniti 7-5

Scozia – Italia 6-4

Olanda – Svezia 2-5

Giappone – Norvegia 4-8

I RISULTATI DELLA QUINTA SESSIONE

Scozia-Svezia 6-7

Canada-Svizzera 7-2

Italia-Russia 9-6

Cina-Germania 6-5

LA CLASSIFICA GENERALE

PARTITE DISPUTATE VITTORIE SCONFITTE 1 Sweden 4 4 0 2 Korea 3 3 0 2 Norway 3 3 0 4 Canada 3 2 1 4 China 3 2 1 4 Scotland 3 2 1 7 Italy 3 1 2 7 Netherlands 3 1 2 7 Russia 3 1 2 7 United States 3 1 2 11 Germany 3 0 3 11 Japan 3 0 3 11 Switzerland 3 0 3













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL CURLING

giandomenico.tiseo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: WCF / Richard Gray