Curling maschile, Mondiali 2018: l’Italia sfiora l’impresa con il Canada. Svezia al comando nella classifica del round robin

Un vero peccato! Sono davvero pochi centimetri a separare l’Italia maschile del curling da un vera e propria impresa nei Mondali 2018 di Las Vegas (Stati Uniti). Nella quarta partita del girone, opposti ai campioni in carica del Canada, gli azzurri hanno sfiorato il successo gettando al vento letteralmente, con l’ultima stone a disposizione, il match point che sarebbe valso una vittoria storica. Il k.o per 8-7 contro i nordamericani non preclude le ambizioni tricolori in questa rassegna iridata, però lascia parecchio amaro in bocca per la chance sprecata. C’è comunque da sottolineare la grande prestazione di Joel Retornaz (skip), Amos Mosaner (fourth), Daniele Ferrazza (lead) e Andrea Pilzer (second). Compagine del Bel Paese ora nona in classifica a pari merito con Olanda e Svizzera. Strada ancora lunga e match restanti del round robin che lasciano aperta ogni possibilità anche perché il target è quello di migliorare il nono posto dell’anno scorso.

Alla Orleans Arena, dunque, nell’unico incontro in programma per l’Italia nella sessione n.7, il Canada apre con l’hammer e va subito avanti 2-0 grazie a un colpo da maestro dello skip Gushue a cui gli italiani non riescono immediatamente a rispondere se non con il punto del 2-1. Nella terza mano i nordamericani marcano altri due punti e salgono sul 4-1. Match decisamente in salita ma Retornaz e compagni restano mentalmente in partita. Nel quarto end, infatti, arrivano due marcature italiche e poi gli azzurri lasciano che il Canada ne segni una soltanto in quello successivo. Infine, a completare l’opera, i nostri portacolori siglano una splendida tripletta nella sesta ripresa che vale il momentaneo 6-5. I rivali pareggiano subito, però, nel settimo end ma la Nazionale nostrana torna a comandare nell’ottavo permettendo ai canadesi di marcare soltanto una volta nel nono. Nella decima mano, con il vantaggio del martello, gli azzurri si affidano nell’ultimo tiro alla doppia bocciata di Mosaner, colpo tutt’altro che facile ma nelle sue corde. Stavolta l’incastro però non riesce e il Canada può festeggiare (8-7).

Per quanto concerne le altre partite disputate nella notte italiana la Svezia guidata da Niklas Edin continua a comandare la classifica generale, avendo ottenuto la quinta vittoria in altrettanti incontri. Stavolta ad essere sconfitti dagli scandinavi sono stati i coreani (5-4), piegati solo al decimo end. In seconda posizione, nella graduatoria complessiva, la Norvegia che, per la prima volta in questa rassegna iridata, ha conosciuto la sconfitta, perdendo nell’ultima sessione contro la Russia 10-8. In terza piazza, detto del Canada, troviamo la Scozia vittoriosa in rimonta contro gli Stati Uniti 7-6 a precedere il duo asiatico Corea e Cina, incontratesi nella settima giornata, con vittoria in favore dei cinesi 9-4. A seguire la citata Russia, il Giappone, uscito vittorioso nella sessione n.8 contro la Cina (7-4), l’Italia, per l’appunto, la Svizzera (7-4 contro la Germania), la Germania, l’Olanda (sconfitta dai tedeschi 8-7 nell’ultima giornata) e gli Usa.

RISULTATI SETTIMA SESSIONE

Italia-Canada 7-8

Corea del Sud-Cina 4-9

Svizzera-Germania 7-4

Scozia-Stati Uniti 7-6

RISULTATI OTTAVA SESSIONE

Germania-Olanda 8-7

Russia-Norvegia 10-8

Cina-Giappone 4-7

Corea del Sud-Svezia 4-5

CLASSIFICA GENERALE ROUND ROBIN

PARTITE DISPUTATE VITTORIE SCONFITTE 1 Sweden 5 5 0 2 Norway 5 4 1 3 Canada 4 3 1 3 Scotland 4 3 1 5 China 5 3 2 5 Korea 5 3 2 7 Russia 4 2 2 8 Japan 5 2 3 9 Italy 4 1 3 9 Switzerland 4 1 3 11 Germany 5 1 4 11 Netherlands 5 1 4 11 United States 5 1 4













