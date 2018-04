Coppa Davis 2018, le dichiarazioni dei protagonisti. Euforia Pouille, delusione Barazzutti

La Francia è in semifinale di Coppa Davis: i transalpini passano a Genova per 3-1 ed eliminano l’Italia. Decisivo il quarto incontro, che metteva di fronte i due numeri uno, ovvero Fabio Fognini e Lucas Pouille, con il secondo che ha vinto in rimonta in quattro parziali, portando il punto del successo agli uomini di Yannick Noah.

Senza dubbio è Pouille l’eroe di giornata, e a fine partita il transalpino ha dichiarato ai microfoni di SuperTennis: “La chiave del match è stata riuscire a vincere il terzo set. Ero sotto 3-0 e poi ho salvato 3 set point, sono stato capace di essere solido per tutto l’incontro. Tutti siamo importanti in questa squadra, io desidero dare sempre il meglio per la squadra e il mio Paese, con grande orgoglio. La cosa che conta è che a settembre giocheremo in casa, davanti ai nostri tifosi“.

Di umore opposto, e non poteva essere altrimenti, il capitano dell’Italia, Corrado Barazzutti: “Fabio ha giocato a tratti molto bene, però è mancata continuità nel rendimento del suo gioco e nella gestione dell’incontro. La chiave del match è stata il finale di terzo set, che onestamente non ci ha girato benissimo, con tre set point mancati: due annullati da Pouille con altrettanti ace millimetrici, poi sul terzo quel nastro su una risposta probabilmente vincente e il successivo errore di diritto. L’avversario ha saputo esprimersi al meglio nei momenti importanti. E’ vero che in certi momenti Fabio è andato di fretta, però ha lottato, anche se stanco, ha giocato con tutto quello che aveva. Forse se andavamo avanti due set a uno la partita sarebbe stata diversa. Comunque onore ai francesi, che nelle tre giornate sono stati bravi. Possiamo contare su una squadra molto competitiva, speriamo che ci siano dei giovani che vengano ad aiutare la generazione di giocatori che in questi anni hanno tenuto sempre l’Italia tra le migliori otto nazionali del mondo“.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pagina Facebook Supertennis

roberto.santangelo@oasport.it