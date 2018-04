Coppa Davis 2018, Jeremy Chardy: “Fognini in campo mi dice che sono scarso, ma non mi interessa”

Si è andati decisamente oltre l’agonismo ed il tecnico nel secondo incontro del singolare maschile tra Italia e Francia, sfida dei quarti di finale di Coppa Davis del World Group 2018. Nel match tra Fabio Fognini e Jeremy Chardy, vinto in 4 set dal tennista di Arma di Taggia, i due giocatori sono stati protagonisti di un diverbio, quasi venendo a contatto, e il transalpino, nelle interviste post partita, ha chiarito l’accaduto.

“Ci siamo sfiorati ma poi da quel momento si è ingigantito tutto“, le prime parole di Chardy che ha aggiunto: “E’ lui (Fognini) a generare elettricità e a dire che sono scarso o cose di questo tipo. Ma non mi interessa particolarmente“, la chiosa del giocatore d’Oltralpe. Una situazione che va spiegata, mandando indietro il nastro alla partita di Indian Wells quando, a sorpresa, l’attuale n.80 del ranking eliminò Fabio. “Tutta la vita 100 del mondo, gioca proprio a caso”, furono i “concetti” esternati dal ligure nel corso del match in California. Tuttavia, il diretto interessato ha voluto chiudere la questione affermando che quel che accade in campo resta in campo. Una cosa è sicura, il nostro portacolori fa sempre parlare, anche troppo, di sé.













Foto: profilo twitter Federtennis