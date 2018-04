Coppa Davis 2018, Italia-Francia. Andreas Seppi: “Mi è scappato il game sul 2-1 nel quinto, Pouille aggressivo. Buona la rimonta”

Andreas Seppi è stato sconfitto da Lucas Pouille nel primo singolare di Italia-Francia, quarto di finale della Coppa Davis 2018 di tennis. L’azzurro, sotto 0-2, ha saputo rimontare garantendosi il quinto set dove però è crollato contro il transalpino. Queste le dichiarazioni che l’altoatesino ha rilasciato alla Federazione: ”E’ stato un match duro, un inizio molto complicato: poi ho fatto due buoni set cambiando qualcosa tatticamente, ho cominciato a rispondere ed ho recuperato. Peccato, mi è scappato via il game sul 2-1 nel quinto, dopo che avevo avuto diverse possibilità di aggiudicarmelo, e da lì è tornato ad essere aggressivo. Non mi sono fatto trovare pronto, ho commesso due o tre errori di troppo e tutto è filato via molto velocemente” – ha commentato a caldo Seppi -. ” L’aspetto positivo dopo il lungo stop? Qualcosa di buona c’è stato a cominciare dalla reazione quando mi sono trovato due set ed un break sotto. Sono ancora lontano dal livello di tennis che vorrei avere: si è sentito che era un mese e mezzo che non giocavo una partita”.