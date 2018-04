Coppa Davis 2018, Italia-Francia 1-2: Mahut-Herbert spazzano via Fognini-Bolelli in un match a senso unico

La Francia si porta sul 2-1 contro l’Italia dopo il doppio odierno valido per i quarti di finale della Coppa Davis. Nicolas Mahut e Pierre-Hugues Herbert dominano contro Fabio Fognini e Simone Bolelli, imponendosi nettamente in tre set con il punteggio di 6-4 6-3 6-1 dopo neanche due ore di gioco.

Non c’è mai stata partita con la fortissima coppia francese che ha sempre avuto il controllo sulla partita e con, invece, il doppio azzurro in grande difficoltà soprattutto al servizio. Adesso la situazione vede la Francia avanti ed un’Italia obbligata alla rimonta nell’ultima giornata, quando Fabio Fognini e probabilmente Andreas Seppi dovranno per forza vincere i loro rispettivi singolari.

Doppio che inizia con Herbert al servizio e si capisce subito che togliere la battuta ai francesi sarà difficile. Anche la coppia azzurra comunque tiene bene il campo, gioca alla pari con i francesi e il punteggio si continua a mantenere in parità. L’equilibrio regna fino al decimo game, davvero disastroso per i colori azzurri. Si comincia con un incredibile smash sbagliato a campo aperto da Fognini e poi arrivano anche due doppi falli consecutivi di Bolelli, che consegnano due set point alla coppia transalpina. La Francia ringrazia e chiude il primo set per 6-4.

L’inerzia della partita è tutta in favore dei transalpini anche ad inizio secondo set. Gli azzurri giocano male e la coppia francese è in pieno controllo. Fognini incide poco al servizio, Bolelli sbaglia due volte di fila a rete ed il break nel secondo game è una naturale conseguenza. L’Italia crolla e va sotto 4-0 con doppio break di svantaggio. Gli azzurri hanno una reazione e alla fine Mahut cede la battuta, complice un suo doppio fallo sul break point. Purtroppo nel sesto game Fognini commette troppi errori e subito la Francia ottiene il controbreak. L’Italia riesce ancora una volta ad ottenere il break e finalmente Bolelli tiene il primo game azzurro al servizio nel secondo set. Avanti 5-3 a Mahut non trema il braccio e con una splendida volèe chiude il set per 6-3.

Anche il terzo set si mette subito in salita. I problemi al servizio di Fognini continuano e il ligure non riesce davvero mai ad entrare in partita. Arriva il break della Francia e non c’è davvero partita. Nel terzo gioco gli azzurri non ci credono davvero più e pure Bolelli cede il servizio, con i transalpini che volano sul 3-0. Non c’è proprio reazione da parte di Fognini-Bolelli e Mahut-Herbert arrivano al 5-1. L’ultimo break subito da Bolelli è il segno della resa italiana e della vittoria meritata in doppio dei francesi.

Foto: pagina Twitter Federtennis