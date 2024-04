van der Poel fa il bis alla Roubaix e vince nello stesso anno del Fiandre: non succedeva da Boonen e Cancellara

Un’annata da record per Mathieu van der Poel e la sua Alpecin-Deceuninck. 2024 strepitoso per l’olandese campione del mondo in carica che si è andato a prendere oggi la seconda Classica Monumento consecutiva, la terza in stagione su tre per la sua compagine.

Settimana Santa perfetta per lui: domenica scorsa è arrivato il dominio al Giro delle Fiandre, oggi una prestazione mostruosa all’Inferno del Nord, infliggendo oltre 3’ ai primi rivali, distacchi inarrivabili ed un dominio incontrastato.

È la tredicesima volta nella storia che riesce l’accoppiata Fiandre-Roubaix: andando indietro nel tempo le più recenti sono quelle timbrate da Fabian Cancellara, nel 2013, e Tom Boonen 2012 e 2005.

Andando ad aggiornare ancora le statistiche, van der Poel è stato il secondo corridore nella storia a fare la doppietta delle due classiche delle pietre dopo Rik Van Looy che ci riuscì nel 1962.