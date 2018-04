Ciclismo, Fabio Aru pronto al rientro al Tour of the Alps. “Voglio fare bene in vista del Giro”

Pochi giorni fa aveva mostrato sui social una foto mentre si allenava in quota a Tenerife, sul vulcano Teide. Oggi, Fabio Aru è pronto a tornare in sella per affrontare il Tour of the Alps, in partenza lunedì. Il difficile inizio di stagione sembra essere ormai alle spalle per il ciclista sardo, che dopo la Tirreno-Adriatico aveva affrontato il Giro di Catalogna dal quale era però uscito dolorante per una di una caduta nel corso della prima tappa. Non era stato niente di grave ma la botta gli aveva procurato dolore alla gamba sinistra e un conseguente scompenso muscolare, per via della diversa postura assunta in bicicletta.

È bastato un po’ di riposo. “La situazione si è normalizzata dopo un paio di giorni. In pratica ho saltato solo il primo giorno di allenamento in quota“, ha assicurato lo stesso Aru. “Ora voglio pensare al Tour of the Alps dove troverò percorsi impegnativi. Voglio fare bene e prepararmi in vista del Giro d’Italia“, le sue parole riportate sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

L’ex Giro del Trentino sarà un banco di prova importante per testare la condizione del campione italiano in carica, in vista di un futuro più immediato rispetto alla Corsa Rosa. Nei programmi di Fabio, infatti, c’era l’intenzione di partecipare alla Liegi-Bastogne-Liegi (21 aprile) ma dopo i problemi patiti in questa prima parte di stagione tanto dipenderà dalle sensazioni che gli lascerà la corsa della prossima settimana.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL CICLISMO

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pier Colombo