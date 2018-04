Ciclismo, Fabio Aru si prepara per il Giro d’Italia 2018. Allenamenti in quota a Tenerife

L’allarme Giro d’Italia sta rientrando gradualmente. Fabio Aru aveva già assicurato che il 4 maggio sarebbe stato regolarmente al via della prima tappa da Gerusalemme e le immagini pubblicate ieri attraverso il suo account Twitter ne sono la conferma. Il Cavaliere dei 4 Mori si sta allenando in quota, lungo le strade del vulcano Teide, a Tenerife, nelle Canarie, per farsi trovare all’appuntamento con la Corsa Rosa.

Aru era stato vittima di una brutta caduta nel corso della prima tappa della Volta a Catalunya ma aveva poi proseguito la corsa, non senza problemi. Il dolore alla gamba sinistra non solo non si è placato ma è aumentato nel corso dei giorni, costringendolo al ritiro. Lo stesso corridore aveva rassicurato circa le sue condizioni fisiche, poi anche gli esami strumentali effettuati avevano escluso qualsiasi lesione. Dopo qualche giorno di riposo, quindi, Fabio è potuto così tornare in sella alla sua bicicletta, con l’obiettivo ben fissato sul Giro. Aru si allenerà a Tenerife per circa una settimana, per poi rientrare in corsa al Tour of Alps, dal 16 al 20 aprile.













Foto: Valerio Origo