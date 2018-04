Champions League 2018, Juventus-Real Madrid 0-3: lo show di Cristiano Ronaldo ipoteca la semifinale

La Juventus è stata sonoramente sconfitta dal Real Madrid nell’andata dei quarti di finale della Champions League 2018. I Campioni d’Europa si sono imposti per 3-0 zittendo l’Allianz Stadium: i bianconeri sono crollati sotto i colpi della corazzata spagnola, nel remake della finale dello scorso anno, e devono praticamente dire addio ai sogni di qualificazione alle semifinali. Le merengues hanno ipotecato il passaggio del turno, settimana prossima potranno tranquillamente amministrare la situazione al Santiago Bernabeu mentre gli uomini di Max Allegri dovranno compiere una vera e propria impresa.

A decidere l’incontro è stato un sontuoso Cristiano Ronaldo: il fenomeno portoghese ha sbloccato la partita al 3′ anticipando un bel cross di Isco (errore difensivo della Juventus, Barzagli ha perso l’uomo in area) e poi al 64′ ha raddoppiato con una pazzesca rovesciata in area di rigore concretizzando il cross di Carvajal. Nel mezzo la Juventus ha provato a rendersi pericolosa, ha tenuto bene il campo con un buon possesso palla, ha cercato di mettere in difficoltà gli spagnoli ma ci è riuscita soltanto al 23′ quando Navas ha compiuto un miracolo su Higuain che aveva ben colpito l’invito di Dybala direttamente da punizione.

Dopo il 2-0 la Juventus è uscita dal campo, Dybala ha rimediato un cartellino rosso al 65′ (somma di ammonizioni, la prima per simulazione mentre la seconda per un inutile fallo a centrocampo) e il Real Madrid ha dominato trovando anche il 3-0 grazie a Marcelo al 73′. Da annotare anche due traverse colpite dai Campioni d’Europa (al 36′ con Kroos, all’87’ con Kovacic).