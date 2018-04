Calcio, Champions League 2018: Siviglia-Bayern Monaco 1-2. I bavaresi rimontano gli andalusi e prenotano la semifinale

Il Bayern Monaco prenota un posto in semifinale di Champions League di calcio battendo in rimonta per 1-2 il Siviglia in trasferta e la prossima settimana potrà anche permettersi di perdere in casa per 0-1 per passare il turno. I bavaresi hanno sofferto gli andalusi in avvio di gara, poi il pareggio, anche abbastanza fortunoso, ha spianato la strada ai tedeschi.

I padroni di casa partono forte e la supremazia potrebbe concretizzarsi già al 20′ se Sarabia dall’interno dell’area di rigore non sparacchiasse fuori da ottima posizione. Lo stesso Sarabia però si fa perdonare al 32′: cross di Escudero, Bernat si fa anticipare ed Ulreich non può nulla sulla conclusione ravvicinata del fantasista degli andalusi.

Il Bayern perde Vidal, entra James Rodriguez e dai suoi piedi già al 38′ nasce l’azione del pari: palla a Ribery, il suo cross in mezzo viene deviato da Navas e Soria si fa sorprendere sul suo palo: è 1-1. Non succede più nulla negli ultimi minuti della prima frazione, e si va al riposo in parità.

Nell’intervallo Bernat viene sostituito da Rafinha, ma è il Siviglia a ripartire forte, almeno per il primo quarto d’ora della ripresa, gli andalusi non sfondano e così i bavaresi piano piano guadagnano metri e possesso palla. Verso la metà della ripresa Martinez si divora il vantaggio chiamando Soria al miracolo.

L’appuntamento col gol è solo rinviato per gli ospiti: al 68′ Alcantara sfrutta al meglio un cross al bacio di Ribery, dopo un bel lancio di Boateng, e schiaccia di testa beffando Soria che si tuffa sulla sua destra, venando così scavalcato dalla sfera, che si insacca imparabilmente.

Dopo pochi minuti Rodriguez sfiora il tris, chiamando nuovamente Soria al grande intervento, poi la girandola di cambi, da una parte e dall’altra si rivela infruttuosa. I minuti finali seguono un solo canovaccio: Siviglia alla ricerca disperata del pari, Bayern in controllo, senza neanche troppi affanni. Finisce 1-2, bavaresi con un piede in semifinale.













Foto: Pagina Facebook Bayern Monaco

roberto.santangelo@oasport.it