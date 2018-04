Champions League 2018, Barcellona-Roma 4-1: Messi e compagni vincono l’andata, semifinale ipotecata

Il Barcellona ha sconfitto la Roma per 4-1 nell’andata dei quarti di finale della Champions League 2018 e hanno messo una seria ipoteca sul passaggio del turno. La corazzata spagnola si è rivelata decisamente più forte e concreta, nei momenti cruciali è risultata più cinica ed è stata spietata: non hanno dominato come loro consueta abitudine ma hanno capitalizzato al massimo le chance avute. I giallorossi ci hanno provato in avvio, hanno cercato di mettere pressione ai blaugrana in diversi frangenti dell’incontro ma solo nel finale sono riusciti a trovare un meritatissimo gol.

Al 7′ viene annullato un gol a Suarez per fuorigioco, al 10′ non viene concesso un rigore a Dzeko che in area di rigore era stato tirato giù da Semedo. I giallorossi decidono di fare una partita d’attacco e concedono qualcosa, al 19′ Rakitic colpisce il palo. Il Barcellona passa in vantaggio al 38′: autorete di De Rossi che ha deviato nella sua porta nel tentativo di anticipare Messi, protagonista di una bella triangolazione con Iniesta.

All’inizio della ripresa Perotti ha una ghiotta occasione di testa ma colpisce male, il Barcellona alza il ritmo e punisce poco prima dell’ora: al 55′ autorete di Manolas (cerca l’anticipo su Umtiti, il pallone sbatte sul palo e poi gli ricapita tra i piedi carambolando in porta), al 59′ Pique trova la gioia del gol (Messi si inventa un passaggio per Suarez in area, il Pistolero calcia, Alisson respinge e Pique ribatte in porta). Dzeko prova a riaprire i conti all’80 girando bene su assist di Perotti ma sette minuti più tardi Suarez chiude i conti sfruttando un errore di Gonalons.