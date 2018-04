Calcio femminile, Qualificazioni Mondiali 2019: Moldavia-Italia, le azzurre cercano i tre punti ed i gol

Ci siamo. Domani alle ore 12.00 (italiane) la Nazionale Italiana di calcio femminile scenderà in campo sul rettangolo di gioco del Stadionul CPSM di Vadul lui Vodă per sfidare la Moldavia nel quinto match delle Qualificazioni ai Mondiali 2019.

La formazione di Milena Bertolini, in vetta la raggruppamento 6 (a punteggio pieno), va in cerca dei tre punti e di gol in questa trasferta moldava. Il 5-0 (contro le moldave) di La Spezia, nel primo incontro del girone, dimostra che le azzurre possono puntare a questo obiettivo, oltre che ovviamente alla vittoria per confermarsi in prima posizione.

Il confronto non sarà però da sottovalutare. La compagine allenata da Alina Steţenco vorrà fare bella figura davanti al proprio pubblico e quindi moltiplicherà gli sforzi. Di certo, evidenziare la presenza di ben tre calciatrici moldave alla voce “autoreti” non è un bel biglietto da visita per le padrone di casa. Tuttavia, Eugenia Miron e compagne non vorranno recitare il ruolo di vittima sacrificale nella partita di domani.

Sul fronte azzurro, il morale è decisamente alto. Gli ultimi risultati ottenuti in Cyprus Cup (secondo posto), superando formazioni di non poco conto come la Svizzera ed il Galles, sono considerevoli. In più, il pari contro la forte Nazionale francese, nell’amichevole di gennaio a Marsiglia, dimostra che la squadra di Bertolini sta lavorando al meglio e dovrà seguire questa strada. In questo senso, le osservate speciali del roster azzurro saranno Cristiana Girelli e Barbara Bonanesea. La calciatrice del Brescia, jolly della nostra compagine, è stata fino ad ora l’anima delle italiane in campo: brava in fase realizzativa ed a sostegno delle compagne. L’esterno della Juve da par suo, capocannoniere della Serie A con 17 reti (a precedere un’altra azzurra Valentina Giacinti con 16), sembra aver trovato una nuova dimensione vestendo la maglia della Vecchia Signora e si aspetta di mettere a frutto questi miglioramenti anche nell’incontro in Moldavia.

Realizzare diverse reti, poi, può essere importante nell’ambito della differenza reti che, ora come ora, sorride al Belgio (secondo in graduatoria) ma soprattutto per infondere fiducia al gruppo italiano in vista dello scontro diretto di Ferrara, proprio contro le belghe, del 10 aprile.













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL CALCIO

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: profilo twitter Figc