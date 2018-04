Calcio femminile: il Brescia sponsorizzato dal sito di incontri C-Date, prima squadra in Europa ad avere questo partner

In lizza per lo Scudetto del campionato di calcio femminile di Serie A con la Juventus, il Brescia si appresta a sfidare nel prossimo turno l’Atalanta Mozzanica ma sulle magliette della compagine allenata da Piovani ci sarà un nuovo sponsor. Il club lombardo sarà la prima squadra del “Pallone in rosa” in Europa ad avere il marchio di un sito di incontri.

Si tratta di C-Date (www.c-date.it), il più noto degli spazi virtuali di incontri casuali (semplici avventure che non necessariamente generano relazioni), annoverante 36 milioni di iscritti in tutto il mondo. Per celebrare i suoi dieci anni di vita, la piattaforma web ha avviato una selezione fra le migliori squadre europee di calcio femminile e la sua scelta è caduta sulla formazione bresciana, preferita a realtà assai più rinomate.

“Quella di sponsorizzare una squadra di calcio femminile è per C-Date una scelta naturale e volutamente provocatoria“, spiega Biagio D’Angelo, portavoce italiano del sito, che aggiunge: “Supportando il calcio femminile vogliamo anche lanciare un messaggio importante, oggi più che mai, per sostenere la libertà delle donne e una reale parità fra i sessi, proprio a partire dall’ambito più maschile possibile, quello del calcio”.

Lo sponsor apparirà sulle divise delle Rondinelle a partire dalla sfida nel derby con le bergamasche (Atalanta Mozzanica) in una partita, ancor di più, densa di significati, vista l’importanza della posta in palio.













Foto: comunicato Sara Gugliotta