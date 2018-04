Calcio, Europa League 2018: verso Lazio-Salisburgo. I biancocelesti vogliono già chiudere il discorso qualificazione

Lazio-Salisburgo, atto d’andata dei quarti di finale di Europa League 2018: i biancocelesti hanno la ghiotta opportunità di raggiungere le semifinali della seconda competizione europea per club e proveranno a chiudere il discorso qualificazione sfruttando il fattore campo nei primi 90′ del doppio confronto contro i campioni d’Austria.

Il Salisburgo arriva a Roma forte di una prima posizione in campionato che difficilmente potrà essere messa in discussione dallo Sturm Graz, e dunque può pensare liberamente al torneo continentale, tuttavia il gap tecnico nei confronti della Lazio è innegabile: la formazione italiana è favorita nei 180′.

Gli austriaci però non andranno sottovalutati: hanno vinto il primo girone con Marsiglia, Konyaspor e Guimaraes e nella fase ad eliminazione diretta hanno avuto la meglio dapprima sulla Real Sociedad (2-2 in trasferta, vittoria per 2-1 in casa), poi sul Borussia Dortmund carnefice dell’Atalanta (vittoria per 1-2 in trasferta, 0-0 in casa).

La Lazio ha invece dominato il girone con Nizza, Waregem e Vitesse, per poi avere la meglio prima sulla Steaua Bucarest (sconfitta per 1-0 in trasferta e vittoria per 5-1 in casa) e poi sulla Dinamo Kiev, seppur con qualche brivido nel match di andata (2-2 in casa, vittoria per 0-2 in trasferta).

Tra gli ospiti mancherà il sudcoreano Hwang Hee-Chan, squalificato, mentre per la Lazio sono diversi i dubbi per Simone Inzaghi, che rischia di non avere a disposizione ben cinque effettivi: Lulic, Lukaku, Marchetti, Radu e Wallace. Per la squadra capitolina però resta la consapevolezza, nonostante le assenze, di poter strappare il pass per le semifinali.













Foto: Gianfranco Carozza

