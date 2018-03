Boxe, SHOCK Deontay Wilder: “Vorrei un cadavere sul ring, voglio uccidere un pugile”. Il Campione del Mondo WBC oltre il limite

La serata della grande boxe è stata caratterizzata dalla vittoria di Anthony Joshua contro Joseph Parker. Il britannico ha così unificato le cinture mondiali WBA, WBO, IBF, IBO dei pesi massimi e si appresta a organizzare la super sfida finale con Deontay Wilder, Campione WBC. Proprio lo statunitense, però, è nell’occhio del ciclone per le bruttissime dichiarazioni che ha rilasciato a Breakfast Club, trasmissione della New York Radio Show.

Bronze Bomber si è infatti lasciato andare a questa pesantissima affermazione: “Spero di avere un morto nel mio record. Ne voglio uno, lo voglio veramente. Vorrei ammazzare un pugile sul ring. Non ho paura di apparire quello che la gente vuole. Non ho paura di nessuno, non mi interessa quale avversario ho di fronte“. Wilder non si è fermato qui e ha anzi ricordato l’occasione in cui è andato più vicino al suo macabro obiettivo: “Ci ho sperato contro Artus Szpilka (battuto per ko alla nona ripresa nel 2016, ndr). Avevo la potenza per farlo, ho creduto di avere finalmente un cadavere, sembrava non respirare più“.

La WBC ha prontamente reagito aprendo un’inchiesta e rinviando il pugile alla commissione disciplinare. Vedremo quale sarà la decisione ma c’è il serio rischio di una sanzione pesante.