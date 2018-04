Boxe, l’Italia maschile torna a radunarsi: 21 azzurri ad Assisi, spiccano Valentino Manfredonia e Manuel Cappai

La Nazionale Italiana Elite di boxe maschile tornerà a radunarsi ad Assisi. Un collegiale di 9 giorni, dall’8 al 16 aprile, per permettere ai ragazzi di lavorare insieme e preparare i prossimi appuntamenti della stagione. Gianfranco Rosi ha chiamato agli ordini 21 boxer tra cui spiccano Valentino Manfredonia, Manuel Cappai, Simone Fiori e Salvatore Cavallaro affiancati da tanti giovani tra cui gli under 22 che si sono messi recentemente in luce agli Europei di categoria. Di seguito la lista completa dei convocati (in ordine: categoria di peso, nome e cognome con anno di nascita tra parentesi, provenienza e società).

49 NICOLA CORDELLA (98) PL BEBOXE COPERTINESE 52 SERRA GIANMARIO(94) SA GYNNASIUM BOXE 52 DAMIANO CORDELLA (98) PL BEBOXE COPERTINESE 52 MANUEL CAPPAI(92) LZ G.S. FIAMME ORO 56 COSSU GABRIELE (88) SA ERITTU 56 ERYILMAZ HALIT(97) TS BOXE GROSSETO 56 RAFFAELE DI SERIO (97) LZ GS ESERCITO 60 REITANO FABIO (94) PM FITNESS BARGE 60 FRANCESCO IOZIA (98) SC EAGLE 60 CRISTIAN GASPARRI (99) LZ COSMO 64 ANTONIOLI MATTEO (95) TS PUGILISTICA MASSESE 64 METONYEKPON CHARLEMAGNE(95) MC CASTELFIDARDO 64 DI LERNIA PAOLO (95) LZ GS ESERCITO 69 VINCENZO ARECCHIA (96) LZ GS FIAMME ORO 69 AMEDEO SAULI (98) LZ SAULI BOXE 75 FARAONI FRANCESCO (94) LZ PHOENIX GYM 75 CAVALLARO SALVATORE(95) LZ GS FIAMME ORO 81 VALENTINO MANFREDONIA(89) CP DE NOVELLIS 91 AZIZ ABBES MOUHIIDINE (98) CP OLIMPIC PLANET 91 FIORI SIMONE(89) LZ GS FIAMME ORO 91+ CARBOTTI MIRKO (92) LZ GS FIAMME AZZURRE GIANFRANCO ROSI FPI STAFF Gerardo Gonzalez Bicet FPI STAFF Jorge Valdez Perez FPI STAFF