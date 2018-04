Boxe, Anthony Joshua: “Deontay Wilder? Fatelo salire sul ring e lo mando ko. Ma si farà qui, non in America”

Anthony Joshua ha battuto Joseph Parker diventando campione del mondo dei pesi massimi WBA, WBO, IBF e IBO. Un match che non ha riservato lo spettacolo che tutti si attendevano (deciso soltanto ai punti) ma ha comunque permesso al pugile britannico di fare un altro passo in avanti nella storia di questo sport.

Nemmeno il tempo di concludere l’incontro che già sono cominciate le discussioni su quale sarà il suo prossimo avversario. Dopo la fine dell’incontro è stato lo stesso Joshua a fare due nomi, i più quotati, lanciando la sfida ad uno in particolare. “Wilder o Fury? L’uno o l’altro. Cosa dovrò fare per battere Wilder? Fatelo solo salire sul ring e lo mando ko. Lo faccio esplodere“. Una dichiarazione di sfida chiara e precisa. La risposta di Deontay Wilder, campione WBC (record 40-0, 39 ko) infatti, già protagonista di dichiarazioni shock nella giornata di ieri, non si è fatta attendere ed è arrivata tramite un video Instagram in cui ha sostanzialmente accettato la sfida.

I due stanno già discutendo su sede, data e soprattutto borse, ma intanto la sfida verbale è cominciata. Proprio a proposito del luogo del loro incontro, Joshua ha precisato. “Non c’è bisogno di andare in America per essere campioni. In tutti questi anni i pugili britannici hanno sempre dovuto spendere un sacco di soldi per andare a Las Vegas. Abbiamo Londra, Wembley, Cardiff: noi rimarremo qui. Vediamo cosa accadrà nel 2018“. Dichiarazioni ribadite dall’organizzatore Eddie Hearn. “Non ci muoviamo da qui, se Wilder ci vuole venga in Inghilterra, altrimenti seguiremo altri programmi“.

Anche Tyson Fury non è però rimasto a guardare ed ha postato una sua foto in cui ha fatto bella mostra delle sue cinture. “Può essercene soltanto uno. Sono io il vero re e stasera le persone se ne sono accorte“, la didascalia.

Joshua ha poi commentato la sua strategia nel match contro Parker. “Volevo affondare e far male con il mio jab. È una delle mie armi più importanti. Un vecchio detto dice che ‘la mano destra può portarti in giro per l’isolato’. Io dico che un buon jab ti porterà in giro per il mondo. Stasera il jab mi ha assicurato un altro titolo mondiale“. Per chi è rimasto deluso, il campione ha aggiunto: “Dimenticate la pubblicità. Joseph Parker è un campione del mondo e sapevo che sarebbe stato determinato. Aveva detto che sarebbe stata una guerra, ma è stato un incontro di boxe. Ho mantenuto la parola e controllato con il mio jab“. Infine, il proclamo. “Non dimenticate la cosa più importante: sono io il campione del mondo unificato dei pesi massimi“.













Foto: pagina Facebook Anthony Joshua