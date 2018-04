Biglietti Roma-Barcellona (10 aprile): come acquistare i tickets per il ritorno dei quarti di finale di Champions League

Martedì 10 aprile, alle ore 20.45, lo Stadio Olimpico di Roma ospiterà il ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Barcellona e Roma.

Il 4-1 del Camp Nou vale quasi come una sentenza di condanna per i giallorossi, comunque degni di considerazione per la prova offerta sul rettangolo di gioco catalano, al di là del punteggio finale. Qualche disattenzione di troppo, le due autoreti e la classe dei blaugrana hanno fatto la differenza nello sviluppo del match.

C’è però da onorare questa competizione al meglio e davanti ai propri tifosi gli uomini di Eusebio Di Francesco vorranno affrontare con determinazione e decisione il match. L’obiettivo è il seguente: rendere la vita difficile, nei 90′, a Leo Messi e compagni. Ne hanno facoltà i capitolini e, nonostante le qualità tecniche siano nettamente ad appannaggio degli ospiti, potranno giocarsi le loro carte al meglio per chiudere nel miglior modo possibile quest’avventura continentale.

Sarà un Olimpico delle grandi occasioni e per non perdervi questo show dal vivo assicuratevi il vostro posto acquistando i vostri biglietti grazie alla piattaforma viagogo.it. Affrettatevi perchè i tickets stanno andando a ruba. Che cosa state aspettando?!













Foto: pagina facebook A.S. Roma