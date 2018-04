Biglietti Milan-Napoli (15 aprile): come acquistare i tickets della 32ma giornata di Serie A

Domenica 15 aprile alle ore 20.45 la Scala del calcio sarà teatro di una sfida di grande tradizione della nostra Serie A: Milan-Napoli, valida per la 32esima giornata del torneo nazionale.

Gli uomini di Maurizio Sarri si presentano a San Siro con tanta voglia di far bene e con un unico risultato a disposizione per sperare ancora nel sogno “Scudetto”: la vittoria. La Juventus corre ad alta velocità e l’unico modo per tenere il suo passo è quello di andare al “Giuseppe Meazza” e tentare di sbancare. Ne hanno facoltà i partenopei che con l’organizzazione del loro gioco hanno estasiato i tifosi e gli appassionati di calcio in questa stagione. Lorenzo Insigne, Dries Mertens e José Maria Callejon hanno regalato tante perle e le intenzioni son quelle di arricchire la serie.

Non vorrà certo farsi battere sul proprio campo la formazione allenata da Rino Gattuso. Reduce dal pareggio 0-0 contro l’Inter, nella Stracittadina meneghina, i rossoneri vogliono dimostrare di essere all’altezza di una grande squadra come il Napoli, affrontando l’incontro con coraggio e determinazione. Spinti dalla genialità di Suso e dalla ferocia realizzativa di Cutrone, i milanisti venderanno cara la pelle.

Una partita con tanto fascino. Domenica 15 aprile, a San Siro va in scena Milan-Napoli. Ci sono pochi biglietti ancora a disposizione ma se volete assistere dal vivo all'incontro potete farlo andando sulla piattaforma viagogo.it.













Foto: Gianfranco Carozza