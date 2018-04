Biglietti Lazio-Roma (15 aprile): come acquistare i tickets della 32ma giornata di Serie A

Domenica 15 aprile alle ore 20.45 lo Stadio Olimpico di Roma sarà teatro della partita delle partite nella Capitale: il Derby tra Lazio e Roma, valido per la 32esima giornata del campionato di calcio di Serie A.

Una sfida che, come prassi, è attesissima in città. Borgate e quartieri, ogni volta, si dividono tra credi di vario genere e giocatori trasformati in santità. Un mix tra sacro e profano dal sapore tipicamente goliardico che rende speciale questa Stracittadina e nello stesso tempo importante per quanto c’è in palio. Entrambe le compagini sono in lizza per la qualificazione alla prossima Champions League.

I biancocelesti si sono messi in evidenza quest’anno per l’alto livello realizzativo raggiunto: raggiunti i 100 gol stagionali da parte della formazione di Simone Inzaghi, nelle partite ufficiali. Una squadra con un’idea di gioco precisa in cui Ciro Immobile, Luis Alberto e Felipe Anderson sono calciatori in grado di regalare giocate d’alto livello ed essere letali negli ultimi 20 metri.

Da par loro i giallorossi non sono certo da meno. I dettami tattici di Eusebio Di Francesco, pur se non in tutte le uscite, si sono visti ed hanno regalato anche soddisfazioni ai tifosi. Giocatori del calibro di Nainggolan, Florenzi, Dzeko, De Rossi,Perotti e Pellegrini sono degni di menzione per cui è lecito aspettarsi grande spettacolo.

Una partita densa di fascino. Domenica 15 aprile, allo Stadio Olimpico va in scena Lazio-Roma. Ci sono pochi biglietti ancora a disposizione ma se volete assistere dal vivo all'incontro potete farlo andando sulla piattaforma viagogo.it.













Foto: pagina facebook Lazio