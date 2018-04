Hockey su pista, Quarti Playoff 2018: Lodi, Breganze e Viareggio in semifinale! Il Forte dei Marmi si salva in extremis

Arrivano i primi verdetti dai quarti dei playoff scudetto 2018 di hockey su pista. Lodi, Viareggio e Breganze sono già qualificate per la semifinale, Forte dei Marmi e Valdagno si giocheranno tutto alla bella. Il Lodi si è garantito l’accesso alla semifinale battendo 10-3 il Monza e conquistando il punto decisivo nella serie contro un avversario coriaceo ma stanco a seguito di un finale di regular season di altissimo spessore. Il gol in avvio di Zucchetti ha illuso il Monza, sommerso poi da 4 gol di Cocco e dalle reti dei bomber della Nazionale Malagoli, Verona e Illuzzi, ques’ultimo autore di una doppietta. Pinto ha completato il bottino per i campioni d’Italia in carica, mentre i gol della bandiera per il Monza recano la firma di Batista e Camporese.

Il Lodi dovrà vedersela alle semifinali con il Viareggio, che ha sconfitto 5-2 il Bassano, bissando la vittoria di gara-1 e conquistando il pass per la semifinale. Nel primo tempo le due squadre si sono annullate a vicenda, chiudendo in parità con le reti di Julia e Costa, ma nella ripresa il fuoriclasse portoghese Ventura ha messo in campo tutta la sua esperienza, piazzando l’allungo decisivo con una letale doppietta che ha spedito in orbita il Viareggio. La rete del solito Julia ha riaperto i giochi a 4′ dal termine, ma un altro esperto bomber, Mirko Bertolucci, ha realizzato due gol di importanza capitale per regalare ai toscani la vittoria e il conseguente passaggio del turno.

Una sfida thrilling, invece, è andata in scena a Forte dei Marmi, dove i padroni di casa hanno rischiato un clamoroso tracollo contro il Valdagno, passato in vantaggio in avvio con un gol di Romero e capace di respingere a lungo gli assalti del Forte e di sfiorare il raddoppio in contropiede.

Ma a 70 secondi dalla fine un tiro diretto di Pagnini ha trafitto Cunegatti, fino a quel momento insuperabile, e all’ultimo respiro Motaran da 30 metri ha fatto esplodere il PalaForte, regalando ai toscani una vittoria che vale il pareggio nella serie, con la chance di giocarsi il tutto per tutto nell’ultima decisiva sfida in programma sabato 14 aprile, al termine della quale si conoscerà l’avversario del Breganze, che ha asfaltato il Follonica, ormai spompo dopo le fatiche di Eurolega, battendolo 8-1 con tre gol di Ambrosio e due di Cacau e garantendosi il pass per le semifinali.

IL TABELLONE COMPLETO

Quarti di finale (7-10-14 aprile)

1 – Lodi-Monza 3-2 10-3

2 – Viareggio-Bassano 4-2 5-2

3 – Forte dei Marmi-Valdagno 1-2 2-1

4 – Breganze-Follonica 6-3 8-1

Semifinali (17-21-28 aprile, 5-8 maggio)

5 – Lodi-Viareggio

6 – Vincente 3-Breganze

Finali (12-15-19-22-26 maggio)

Vincente 5-Vincente 6













Foto: Twitter Lega Nazionale Hockey