Beach volley, European Tour 2018 Göteborg. Trionfo tedesco in Svezia: Thole/Wickler vincono l’ultimo Satellite Cev

Thole e Wickler, i “giustizieri” di Abbiati e Andreatta nei quarti di finale trionfano nel torneo Satellite Cev di Göteborg, l’ultimo della storia riservato ai soli atleti europei.

La coppia tedesca ha vinto senza troppi problemi la finale 2-0 (21-14, 21-16) contro l’altro binomio che aveva battuto gli azzurri nel primo incontro del tabellone principale.

Terzo gradino del podio per la coppia finlandese Nurminen/Siren che ha superato 2-1 (21-12, 17-21, 15-11) il binomio di casa Ahman/Annerstedt.

Così le due semifinali: Thole/Wickler-Ahman/Annerstedt 2-0 (21-19, 21-8), Schnetzer/Mullner-Nurminen/Siren 2-0 (21-14, 24-22).

Prossimo appuntamento internazionale è il torneo di Satun che prende il via domenica senza coppie italiane al via, mentre la settimana successiva il World Tour si sposterà a Xiamen in Cina per un 3 Stelle.