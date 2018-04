Bayern Monaco-Siviglia, come vederla in tv? Programma, orario e probabili formazioni

Tutto pronto per i match di ritorno dei quarti di finale di Champions League 2017-2018. Mercoledì, tra le altre partite, sarò il turno anche di Bayern Monaco-Siviglia: si parte dal 2-1 dell’andata in favore dei bavaresi, che sono i grandi favoriti per passare il turno, anche se la squadra di Vincenzo Montella non ha nulla da perdere e potrebbe provare a prendersi lo scalpo di un’altra big europea dopo aver eliminato il Manchester United di José Mourinho agli ottavi. Di seguito tutte le informazioni utili per seguire la partita nel migliore dei modi.

Orario e dove vederla in tv

Il match di disputerà nella giornata di mercoledì 11 aprile Allianz Arena di Monaco di Baviera. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 20.45. In Italia, la partita si potrà vedere su Premium Sport 2, canale del pacchetto Mediaset Premium, o in Streaming su Premium Play sempre per gli abbaonati.

Le probabili formazioni

BAYERN MONACO (4-3-3): Ulreich; Kimmich, Boateng, Hummels, Bernat; Thiago Alcantara, Javi Martinez, Vidal; Muller, Lewandowski, Ribery.

SIVIGLIA (4-2-3-1): Rico; Navas, Kjaer, Lenglet, Escudero; Banega, N’Zonzi; Sarabia, Vazquez, Correa; Ben Yedder.













