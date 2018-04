Basket, Serie A 2018: i migliori italiani della 25a giornata. Burns è una certezza, Gentile top scorer, Cinciarini guida Milano

Andiamo a vedere quali sono stati i migliori italiani della 25a giornata della Serie A

Christian Burns: la stagione della consacrazione. Ogni settimana è sempre tra i migliori italiani. Cantù vuole i playoff e vince uno scontro diretto fondamentale contro Bologna. Il merito, neanche a dirlo, del centro della nazionale. Ennesima doppia doppia dell’anno, mettendo a referto 22 punti ed 11 rimbalzi. La prossima stagione probabilmente giocherà nell’Olimpia Milano, ma il grande obiettivo ora di Burns è quello di portare la sua Cantù ai playoff.

Alessandro Gentile: la Virtus perde la seconda partita consecutiva e soprattutto il secondo scontro diretto per i playoff. Non sono bastati i 24 punti di Gentile, che si conferma il miglior marcatore italiano del campionato ed il terzo in generale. Grandissima stagione per Alessandro, ma il vero obiettivo è quello di far tornare ai playoff Bologna.

Filippo Baldi Rossi: non sono bastati i 24 punti di Gentile a Bologna e nemmeno una prestazione scintillante da 20 punti e 8 rimbalzi dell’ex Trento. Il lungo nel giro della nazionale può essere un fattore, però, in un finale di campionato decisivo per una Virtus che va alla caccia dei playoff.

Michele Vitali: Brescia si conferma al terzo posto e dopo la vittoria in trasferta in casa di Reggio Emilia, sbanca anche Sassari. Altra grande prova della Germani, che ora sfiderà la Reyer Venezia con l’obiettivo di salire in seconda posizione. Tutto diventa più facile con un Michele Vitali da 20 punti, miglior marcatore contro la Dinamo.

Andrea Cinciarini: è il leader di Milano dentro e fuori dal campo. Con lui sul parquet la squadra gioca meglio e lui stesso ha cominciato a segnare anche canestri molto pesanti come quelli nell’allungo decisivo nell’ultimo quarto contro Torino. Alla fine sono 14 punti e 6 assist per il “Cincia”.

Valerio Mazzola: la miglior prestazione della carriera da tre punti. Un 100% straordinario, con quattro triple messe a segno. Alla fine i suoi 15 punti non sono bastati a Torino, che ha dimostrato comunque di esserci ancora e di voler reagire dal momento negativo che sta vivendo.

Questo il riepilogo dei risultati della 25a giornata

Segafredo Virtus Bologna-Red October Cantù 83-88

Banco di Sardegna Sassari-Germani Basket Brescia 76-80

Betaland Capo d’Orlando-Openjobmetis Varese 73-75

Sidigas Avellino-Vanoli Cremona 95-72

EA7 Emporio Armani Milano-Fiat Torino 90-78

Grissin Bon Reggio Emilia-Umana Reyer Venezia 76-81

VL Pesaro-The Flexx Pistoia 80-72 d.t.s

Dolomiti Energia Trento-Happy Casa Brindisi 85-68

CLASSIFICA: Milano 40, Venezia 38, Brescia 36, Avellino 32, Trento 28, Cantù, Bologna 26, Cremona*, Sassari, Torino, Varese 24, Reggio Emilia* 20, Pistoia 18, Brindisi 16, Pesaro 12, Capo d’Orlando 10













