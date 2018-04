Basket, Finale Eurocup 2018: il Darussafaka cerca l’impresa contro la corazzata Lokomotiv

Una super favorita ed una squadra che cerca l’impresa. Questa la brevissima presentazione della finale di Eurocup tra Lokomotiv Kuban Krasnodar e Darussafaka Istanbul. Una sfida che mette di fronte la corazzata russa alla formazione turca e che comincerà la prossima settimana con la consueta formula al meglio delle tre partite.

Il Lokomotiv ha sconfitto in semifinale la Grissin Bon Reggio Emilia e proprio con le due vittorie contro la squadra italiana è entrato nella storia della Eurocup. Infatti la squadra russa ha vinto 20 partite consecutivamente, stabilendo il nuovo record della competizione. Il Lokomotiv ha già vinto l’Eurocup nella stagione 2012-2013 e lo scorso anno è arrivato in semifinale.

Una formazione molto “italiana”, perchè sono presenti tante vecchie conoscenze del nostro campionato: Joe Ragland ha vestito le maglie di Cantù, Milano ed Avellino, Travor Lacey ha giocato a Pesaro e Sassari, Frank Elegar ha vissuto una mezza stagione in maglia Olimpia ed infine anche Mardy Collins, passato per Montegranaro (sette partite).

Dall’altra parte c’è un Darussafaka alla sua prima finale europea della storia. In panchina siede David Blatt, uno dei grandi tecnici del panorama europeo e che ha vissuto anche l’esperienza delle Finals NBA con i Cleveland Cavaliers. Scottie Wilbekin è la stella della squadra e ha trascinato i turchi all’ultimo atto del torneo grazie ad una fantastica prestazione in gara-2 di semifinale contro il Bayern Monaco, segnando 41 punti (massimo di sempre in una partita di EuroCup non conclusa in overtime). In roster c’è anche JaJuan Johnson (oltre 14 punti di media), dal passato italiano con la maglia di Cantù.

Questo il programma della finale

Gara 1 (10 Aprile ore 19.00): Lokomotiv Kuban Krasnodar – Darussafaka Istanbul

Gara 2 (13 Aprile ore 19.15): Darussafaka Istanbul – Lokomotiv Kuban Krasnodar

Ev. Gara 3 (16 Aprile ore 19.00): Lokomotiv Kuban Krasnodar – Darussafaka Istanbul













