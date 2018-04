Basket 3×3, Mondiali 2018: l’Italia affronterà Repubblica Ceca, Venezuela, Malesia e Turkmenistan

Saranno Repubblica Ceca, Venezuela, Malesia e Turkmenistan le avversarie dell’Italia femminile nel girone A della World Cup di 3×3, in programma a partire dall’8 giugno a Manila, nelle Filippine. La composizione dei gironi è stata determinata attraverso il ranking, stessa discriminante utilizzata per determinare le partecipanti. La formula prevede che le prime due squadre di ogni girone accedono ai quarti di finale.

“È un girone impegnativo – ha commentato Angela Adamoli, allenatore della Nazionale femminile, dichiarazioni riportate dall’Ufficio Stampa della FIP – dove da un lato incontriamo la Repubblica Ceca che ha vinto il campionato del mondo nel 2016, ha tradizione e cerca ovviamente un riscatto. Dall’altro ci sono squadre come il Turkmenistan che ha sposato in pieno il progetto 3×3, ha giocatrici che ci si allenano tutto l’anno, ha partecipato ai Giochi Asiatici e non è un facile cliente. Nel 3×3 le gerarchie tradizionali del 5×5 sono ribaltate, non esistono partite facili, anzi sono un problema perché ti abbassano il ritmo per quelle importanti. Nel 3×3 tutte le partite sono da giocare e non ti puoi nascondere. Conosco però il modo come le azzurre si stanno preparando e come affronteranno la FIBA World Cup e sono moderatamente ottimista“.

I gironi della World Cup 3×3

Girone A: Italia, Repubblica Ceca, Venezuela, Malesia, Turkmenistan

Girone B: Cina, Francia, Kazakistan, Svizzera, Argentina

Girone C: Andorra, Russia, Iran, USA, Uganda

Girone D: Ungheria, Olanda, Germania, Spagna, Filippine

L’Italia parteciperà solo al torneo femminile, dal momento che la squadra maschile non ha ottenuto il pass per la manifestazione.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: profilo Twitter FIP