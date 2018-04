Basket, 25a giornata Serie A 2018: Cantù sbanca Bologna. Randy Culpepper affonda la Virtus nel finale

L’anticipo della 25a giornata della Serie A premia la Red October Cantù, che ha sbancato il PalaDozza battendo la Virtus Bologna per 83-88. Un colpo fondamentale in ottica playoff per la squadra lombarda, che in questo modo ha agganciato in classifica proprio le V nere, oramai completamente riassorbite dalle inseguitrici. A decidere è stato Randy Culpepper, autore di 15 punti ma soprattutto di un canestro di importanza capitale per risolvere la partita nel finale.

Il protagonista dell’avvio di partita, invece, vestiva la casacca bolognese: è Filippo Baldi Rossi, protagonista di 9 punti nel primo quarto grazie ai quali Bologna ha contenuto la foga iniziale dei canturini. Il problema della Virtus, però, è stato la transizione difensiva, con Cantù che troppo spesso ha potuto usufruire di ampi spazi in contropiede. La Red October è così volata sul +7, prima che i padroni di casa ricucissero ancora una volta lo strappo, stavolta grazie a Stefano Gentile, seguito poi da Baldi Rossi (20 alla fine) e Alessandro Gentile: il parziale è stato di 14-3, grazie al quale Bologna ha chiuso avanti l’intervallo, 44-43.

La partita ha vissuto di fiammate anche dopo il riposo lungo. È stata ancora Cantù a partire meglio, poi è toccato ad Aradori tenere i suoi in scia. A complicare la situazione per la difesa bolognese, ci ha così pensato Christian Burns, letteralmente incontenibile nel pitturato (22 punti e 11 rimbalzi). La Red October ha così provato a prendere il largo (71-79) ma dopo alcuni minuti di sbandamento offensivo sono stati Baldi Rossi e Aradori a rimettere le cose a posto per la Virtus, pareggiando i conti a 1′ dalla fine (81-81). Nel finale, così, a deciderla è stato Culpepper, che, raddoppiato, è riuscito comunque a mandare a segno il tiro. Con 12″ sul cronometro, Bologna si è affidata ad Ale Gentile (24 punti), ma la sua palla persa ha così spento le speranze dei padroni di casa.

Seconda sconfitta in altrettanti incontri stagionali per Bologna contro Cantù, uno score negativo che potrebbe pesare in vista del finale di stagione. La classifica vede ora la Virtus attualmente al settimo posto (a pari con Cantù, sesta), in attesa però che le altre protagoniste della corsa ai playoff scendano in campo domani. Per la squadra di coach Ramagli la situazione potrebbe ulteriormente complicarsi.

Il tabellino

Segafredo Virtus Bologna – Red October Cantù 83-88 (22-22, 22-19, 17-22, 22-23)

Bologna: A. Gentile 24, Umeh 4, Pajola 4, Baldi Rossi 20, Ndoja 2, Lafayette, Aradori 15, S. Gentile 8, Lawson 4, Slaughter 2

Cantù: Smith 13, Culpepper 15, Cournooh 8, Parrillo, Tassone, Maspero, Chappell 15, Burns 22, Thomas 7, Ellis 8













Credit: Ciamillo