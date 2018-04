Basket, 21a giornata Serie A 2018: Brescia batte Reggio Emilia nel recupero. Decisivi i fratelli Vitali nel finale

È andato in scena stasera il recupero della 21a giornata di Serie A tra Reggio Emilia e Brescia, rinviato per l’impegno della Grissin Bon in EuroCup. Vittoria fondamentale per la Leonessa, che così stacca Avellino e si mette in scia di Venezia.

Una vittoria che sembrava più agevole per gli ospiti, che nella fase finale del primo quarto hanno preso il largo, grazie al solito Marcus Landry. Brescia è volata dal 12-21 del primo quarto fino a toccare anche il +15. Per i padroni di casa ci hanno provato White e De Vico ma la Leonessa ha sfoderato tutte le sue armi, andando al riposo lungo sul 28-42.

La sveglia è arrivata nel terzo periodo. Sono state due triple di fila di Markoishvili a destare dal torpore palazzetto e compagni: Candi si è aggiunto subito, con White che ha continuato a fare il suo lavoro. Reggio è arrivata fino al -5 (50-55 al 30′), pareggiando a 5′ dalla fine e trovando addirittura il vantaggio. Nel finale, però, è arrivato l’ennesimo capovolgimento: ci hanno pensato i fratelli Vitali, Luca e Michele, glaciali dalla lunetta. Il finale è stato 71-75 per Brescia.

Il tabellino

Grissin Bon Reggio Emilia – Germani Basket Brescia 71-75 (12-21,16-21, 22-13, 21-20)

Reggio Emilia: J.Wright 11, Bonacini, Candi 3, Della Valle 2, White 11, Reynolds 5, Markoishvili 11, C. Wright 4, Cervi 11, De Vico 18

Brescia: Moore 2, Hunt 6, Mastellari, L. Vitali 12, Landry 12, Ortner 13, Fall, Traini 7, M. Vitali 10, Moss 4, Sacchetti 9













Credit: Ciamillo