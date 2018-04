Barcellona-Roma, orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo e gli aggiornamenti in tempo reale

Oggi mercoledì 4 aprile si gioca Barcellona-Roma, andata dei quarti di finale della Champions League 2018. Nella bolgia del Camp Nou, i blaugrana partiranno con tutti i favori del pronostico ma i giallorossi cercheranno una vera e propria impresa per continuare a sognare il passaggio del turno. La corazzata guidata da Leo Messi vuole mettere subito in chiaro le cose per affrontare con più tranquillità il match di ritorno, gli uomini di Eusebio Di Francesco tenteranno l’impossibile per poi giocarsi tutto allo Stadio Olimpico la prossima settimana.

Il Barcellona, dopo la delusione dello scorso anno, vuole tornare a essere grande protagonista in Europa mentre la Roma è tornata ai quarti di finale dopo dieci anni e non ha più nulla da perdere. Gli spagnoli hanno praticamente già vinto la Liga, i capitolini sono in piena lotta per il terzo posto e sono reduci dal deludente pareggio di Bologna. Serviranno le grandi invenzioni degli uomini di attacco e soprattutto una difesa da urlo per tenere aperti i corti.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Barcellona-Roma, andata dei quarti di finale della Champions League 2018.

MERCOLEDI’ 4 APRILE:

20.45 Barcellona-Roma

BARCELLONA-ROMA: COME SEGUIRE LA PARTITA IN DIRETTA TV? TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

Barcellona-Roma, andata dei quarti di finale della Champions League 2018, sarà trasmessa in diretta tv gratis e in chiaro su Canale 5: Mediaset ha scelto di regalare ai tifosi e agli appassionati questo big match internazionale. Potrete seguirlo comodamente sui vostri divani senza dovere pagare. Gli abbonati potranno seguire anche l’incontro in diretta tv su Mediaset Premium.

Diretta streaming su Premium Play e sul sito di Mediaset, DIRETTA LIVE scritta su OASport per seguire tutti gli aggiornamenti.















(foto pagina Facebook AS Roma)