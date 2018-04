Badminton, Europei 2018: gli accoppiamenti degli azzurri nel primo turno della manifestazione continentale

Sono stati sorteggiati i tabelloni dei Campionati Europei di badminton, che andranno in scena a Huelva, in Spagna, nella settimana dal 24 al 29 aprile. Saranno in gara sei azzurri: Rosario Maddaloni nel singolare maschile e nel doppio con Giovanni Greco, Lukas Osele e Kevin Strobl nel doppio maschile, Silvia Garino e Lisa Iversen nel doppio femminile. Nel doppio misto vedremo ancora all’opera Silvia Garino e Kevin Strobl.

Nel singolare maschile Rosario Maddaloni è stato abbinato, al primo turno, al magiaro Gergely Krausz, mentre nel doppio maschile l’urna ha riservato una doppia sfida Italia-Inghilterra. Rosario Maddaloni e Giovanni Greco affronteranno Peter Briggs e Tom Wolfenden, mentre Lukas Osele e Kevin Strobl se la vedranno con Marcus Ellis e Chris Langridge, coppia testa di serie numero 5 del tabellone.

Nel doppio femminile Silvia Garino e Lisa Iversen (giunte agli ottavi nella scorsa rassegna continentale), sono state sorteggiate contro la coppia norvegese formata da Solvar Flaten Jorgense e Natalie Syvertsen, mentre nel doppio misto Silvia Garino e Kevin Strobl affronteranno i bielorussi Krestina Silich ed Uladzmir Varantsou.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FIBa

roberto.santangelo@oasport.it