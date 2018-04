Canottaggio, Memorial d’Aloja 2018: i 97 convocati dell’Italia. Ancora non ufficiali le formazioni degli equipaggi

Saranno 97 gli azzurri in gara al Memoria d’Aloja di canottaggio: il DT Francesco Cattaneo ha diramato le convocazioni pur non svelando le formazioni che comporranno i vari equipaggi. Tale annuncio, infatti, verrà dato domani, in sede di presentazione della manifestazione alla stampa. Di seguito l’elenco completo degli italiani al via.

SENIOR MASCHILE E FEMMINILE: Andrea Panizza (AS Moto Guzzi), Ilaria Broggini, Veronica Calabrese (Canottieri Gavirate), Leonardo Pietra Caprina, Bruno Rosetti, Ludovica Serafini (CC Aniene), Beatrice Millo (CC Saturnia), Salvatore Monfrecola (CN Posillipo), Kiri Tontodonati (Cus Torino), Mario Paonessa, Romano Battisti, Francesco Fossi, Domenico Montrone, Paolo Perino, Luca Rambaldi, Simone Venier (Fiamme Gialle), Emanuele Fiume (Fiamme Gialle/Pro Monopoli), Giacomo Gentili (Fiamme Gialle/SC Bissolati), Aisha Rocek (Carabinieri/SC Lario), Stefania Gobbi (Carabinieri/SC Padova), Marco Di Costanzo, Emanuele Liuzzi (Fiamme Oro), Matteo Castaldo (Fiamme Oro/ RYCC Savoia), Giovanni Abagnale, Vincenzo Abbagnale, Luca Parlato (Marina Militare), Niccolò Pagani (Tevere Remo), Enrico D’Aniello, Fabio Infimo (RYCC Savoia), Andrea Cattaneo (SC Bissolati), Cesare Gabbia, Davide Mumolo (SC Elpis), Benedetta Faravelli (SC Esperia), Laura Meriano (SC Garda Salò), Giorgia Pelacchi (SC Lario), Elisa Mondelli, Filippo Mondelli (SC Moltrasio), Eleonora Trivella (Fiamme Rosse).



PESI LEGGERI MASCHILI E FEMMINILI: Catello Amarante (Marina Militare), Federica Cesarini (Fiamme Oro/Canottieri Gavirate), Clara Guerra (Pro Monopoli), Asja Maregotto (SC Padova), Giulia Mignemi (SC Aetna), Matteo Mulas (CL Terni), Stefano Oppo (Carabinieri), Paola Piazzolla (Fiamme Rosse), Valentina Rodini (Fiamme Gialle), Pietro Ruta, Martino Goretti, Andrea Micheletti (Fiamme Oro), Alfonso Scalzone (RYCC Savoia), Gabriel Soares (Marina Militare), Leone Maria Barbaro (Tirrenia Todaro), Piero Sfiligoi (CC Saturnia).

UNDER 23 MASCHILI E FEMMINILI: Antonio Cascone, Antonio Schettino (CC Aniene), Gustavo Ferrio (CC Saturnia), Nunzio Di Colandrea (CN Posillipo), Antonio Cascone (CN Stabia), Alice Rossi, Letizia Tontodonati (CUS Torino), Ivan Capuano, Raffaele Giulivo, Andrea Maestrale (Marina Militare), Giorgio Casaccia Gibelli (Rowing Genova), Miles Agyemang Heard, Edoardo Lanzavecchia (SC Armida), Sarah Caverni, Chiara Cianelli, Emanuele Giarri (SC Arno), Jacopo Frigerio (SC Lario), Marta Barelli (SC Moltrasio), Gergo Cziraki (SC Ravenna), Mirko Cardella, Emanuele Gaetani Liseo (SC Telimar).



UNDER 23 PESI LEGGERI MASCHILI E FEMMINILI: Silvia Crosio (Amici del Fiume), Valentina Gallo, Elisa Marchetti (Cus Torino), Giuseppe Di Mare, Raffaele Serio (RYCC Savoia), Riccardo Italiano, Neri Muccini (SC Esperia), Arianna Noseda, Arianna Noseda (SC Lario), Lorenzo Fontana (SC Menaggio), Stefania Buttignon (SC Timavo), Niels Torre (SC Viareggio).



JUNIOR MASCHILI E FEMMINILI: Nicolò Carucci, Filippo Graziano (Canottieri Gavirate), Gennaro Di Mauro (CC Napoli), Maria Ludovica Costa (Rowing Genova), Ilaria Corazza (SC Ausonia), Nicolas Castelnovo, Ivan Galimberti (SC Lario), Nadine Agyemang Heard, Arianna Passini (SC Moltrasio), Greta Martinelli (SC Tremezzina).













Foto: Federcanottaggio

roberto.santangelo@oasport.it