Atletica, l’Italia si mette in marcia: Eleonora Giorgi vince a Podebrady, Antonella Palmisano seconda a Rio Maior

Ottimo sabato per l’Italia di atletica leggera che ha saputo mettersi in luce nelle prove di marcia. Eleonora Giorgi ha vinto la 20km di Podebrady (Repubblica Ceca), tradizionale appuntamento internazionale. La 28enne lombarda ha dettato il passo dall’inizio alla fine imponendosi in 1h28:49: si tratta del suo miglior tempo nelle ultime due stagioni. Dopo aver completato i primi cinque chilometri in 22:04, l’azzurra è transitata al giro di boa in 44:26 poi ha risentito della temperatura ma ha chiuso comunque con il primato della manifestazione. Ottimo terzo posto di Valentina Trapletti (1h31:36) preceduta soltanto dalla lituana Brigita Virbalyte-Dimsiene (1h31:05). Tra gli uomini, invece, si è imposto il tedesco Christopher Linke (1h21:55) precedendo i messicani Horacio Nava (1h22:13) e Ricardo Ortiz (1h22:28), il migliore italiano è stato il 21enne Gianluca Picchiottino (dodicesimo in 1h24:33), diciottesimo invece Giacomo Brandi (1h26:03, personale per il 19enne).

Antonella Palmisano ha incominciato la stagione con un secondo posto nella 20km di Rio Maior (Portogallo), quinta tappa dello IAAF Race Walking Challenge. La 26enne pugliese ha chiuso la prova con il tempo di 1h28:41, distaccata dalla cinese Qieyang Shenjie (1h28:04 per l’argento olimpico di Londra 2012) che ha piazzato l’allungo decisivo già al sesto chilometro. L’azzurra, bronzo agli ultimi Mondiali, è transitata al giro di boa in 44:35 distaccata di dieci secondi dalla leader in una prima parte di gara caratterizzata dalla pioggia. Terzo posto per la portoghese Ines Henriques (1h29:15 per la Campionessa del Mondo della 50km), alle loro spalle l’altra lusitana Ana Cabecinha (1h29:53) e la cinese Wang Yingliu (1h31:36). Tra gli uomini successo dello spagnolo Diego Garcia (1h21:15) davanti al connazionale Alvaro Martin (1h22:00) e al messicano José Leyver Ojeda (1h22:01), decimo il nostro Francesco Fortunato (1h23:23).













(foto FIDAL/Colombo)