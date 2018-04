Anthony Joshua, icona imbattibile della boxe: ora chi sfiderà? Wilder per la riunificazione totale, suggestioni Fury e Klitschko

La boxe sembra avere davvero svoltato con Anthony Joshua. Dopo il match epocale con Klitschko dello scorso anno, il britannico ha saputo mandare in visibilio la folla oceanica che lo ha supportato a Cardiff e ha sconfitto Joseph Parker: il match tra i due imbattuti ha premiato il padrone di casa che così ora è Campione del Mondo dei pesi massimi per le sigle WBA, WBO, IBF, IBO. Quattro cinture sul suo addome, simbolo della sua forza totale e della potenza che lo hanno portato a conquistare la 25^ vittoria in carriera da professionista su altrettanti incontri disputati. Il mondo della boxe abbraccia un campione vero con delle caratteristiche fisiche spaventose e in grado davvero di dominare sul ring.

Anthony Joshua è davvero un pugile imbattibile? Questo è quello che è emerso negli ultimi cinque anni (professionista dal 2013, prima vinse l’oro alle Olimpiadi Londra 2012 sconfiggendo in finale il nostro Roberto Cammarelle con verdetto molto discusso). Soltanto un avversario potrebbe batterlo in quello che diventerebbe di diritto il match dell’anno e non solo: Deontay Wilder. Lo statunitense e il britannico, infatti, stanno già parlando da tempo di organizzare un incontro per la riunificazione totale delle cinture della categoria regina: l’americano detiene infatti il titolo WBC dal gennaio 2015 e lo ha già difeso per ben sei volte. Il 32enne ribattezzato The Bronze Bomber (anch’egli imbattuto, 40 vittorie di cui 39 per ko) si distingue per la sua forza bruta e potrebbe essere seriamente l’unico in grado di battere questo scatenato Joshua. Quando si combatterà? Sulla carta entro l’anno ma bisogna trovare l’accordo sulle borse e sulla sede di gara, non è una cosa immediata.

Il fascino assoluto sarebbe quello di una sfida colossale con Tyson Fury, 29enne inglese che non combatte dal 2015 (sconfisse Klitschko) e che è stato recentemente riabilitato: deve rimettersi in forma per poi concretamente organizzare il match con Joshua, si parla di un possibile giro d’affari da un miliardo di euro! Meno affascinante, ma sicuramente interessante, un eventuale incrocio col russo Alexander Povetkin (39enne già iridato WBA, ieri rientrato in maniera convincente nel giro) mentre un nuovo testa a testa con Klitschko dopo la battaglia campale del 2017 è al momento solo nel mondo dei sogni anche se l’ucraino sta seriamente pensando al grande rientro a 42 anni!