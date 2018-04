Amstel Gold Race 2018: Alejandro Valverde, parte la campagna al “Tris delle Ardenne”. Sulle orme di Rebellin nel 2004

Le primavere passano, ma Alejandro Valverde ha deciso di fermare il tempo e continuare a regalare ai suoi tifosi e, in generale a tutto il grande pubblico del ciclismo, ancora dei colpi da fenomeno che solo l’Embatido sa concedere. A 38 anni da compiere a breve, il corridore spagnolo si lancia verso il momento più importante della sua stagione: le Classiche delle Ardenne.

Si comincia con l’Amstel Gold Race di domenica. Un percorso molto diverso rispetto a quello tradizionale (già visto comunque nella passata edizione): favoriti i passisti veloci rispetto agli scalatori puri, che potevano preferire l’arrivo sul Cauberg.

Per poter puntare alla storica tripletta nelle Ardenne, già timbrata dal nostro Davide Rebellin nell’ormai lontano 2004, il corridore della Movistar deve esaltarsi sulle strade olandesi. Servirà fare corsa dura per poter arrivare in un gruppetto ristretto e battere tutti allo sprint, come ha già dimostrato di saper fare alla Vuelta di Catalogna.

Molto più indicate alle sue caratteristiche sono Freccia Vallone e Liegi-Bastogne-Liegi. Sul Muro di Huy Valverde non ha davvero rivali: sa gestire le pendenze al 20% come nessuno al mondo e può puntare ad una storica vittoria numero 6. Anche alla Doyenne partirà come assoluto favorito: gli avversari però, a partire da Julian Alaphilippe, saranno davvero agguerriti per impedire il successo numero 5 all’Embatido.









Foto: Cometto Boschetti